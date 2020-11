JYSK świętuje wzrost zysków

Dzisiaj, Jan Bøgh, CEO & President of JYSK, zaprezentował wyniki globalne JYSK pierwszy raz za rok działalności po połączeniu JYSK Nordic i DÄNISCHES BETTENLAGER, które nastąpiło 1 września 2019 roku. Pomimo wielu wyzwań, JYSK zakończył rok finansowy 2019/20 z 15-procentowym wzrostem zysków.

Poprzedni rok finansowy przyniósł bardzo wysoki obrót w wysokości 4,1 miliarda EUR oraz wysoki zysk przed opodatkowaniem w wysokości 489 milionów EUR.

– Przede wszystkim chciałbym podziękować naszym pracownikom. Wykonali świetną robotę w tak trudnym czasie, kiedy mierzyliśmy się z wieloma wewnętrznymi zmianami w naszej organizacji, jak również z zewnętrznymi wyzwaniami spowodowanymi przez koronawirusa – mówi Jan Bøgh.

Inwestowanie w przyszłość

Podobnie jak inne firmy, JYSK musiał stawić czoło wielu trudnościom, wynikającym z pandemii koronawirusa, w tym sytuacji zamknięcia ponad 2000 sklepów na skutek rządowych decyzji.

– Efekty pandemii koronawirusa wpływają na nasze funkcjonowanie, tak jak na większość firm. Oczywiście najwyższym priorytetem jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz klientom. Ale równie ważne jest, żeby sytuacja z koronawirusem nie zużyła naszych zasobów ponad to, co jest obecnie konieczne. Nasze plany są długofalowe, co oznacza, że potrzebujemy inwestować w przyszłość i pozostać w gotowości na czas, kiedy koronawirus nie będzie już w centrum uwagi społeczeństwa – mówi Jan Bøgh.

Silny model biznesowy

Jan Bøgh podkreślił, że wyzwania ubiegłego roku finansowego, wyraźnie pokazały, że model biznesowy JYSK jest silny. Zarówno w odniesieniu do posiadania konceptu niewielkich sklepów, jak i do silnej współpracy pomiędzy biurami lokalnymi a biurem głównym. Takie rozwiązania pozwoliły JYSK szybko dostosowywać się do zmian globalnych oraz lokalnych.

– W ubiegłym roku finansowym zobaczyliśmy siłę naszego modelu biznesowego. Nie tylko pod względem wykorzystania walorów naszych organizacji lokalnych. Dotyczyło to również naszych umiejętności kontrolowania przepływu towarów w bardzo nieprzewidywalnych okolicznościach i przekierowania punktu uwagi naszych klientów i pracowników na usługę click & collect oraz do kanałów sprzedaży online w celu utrzymania handlu w sytuacji tymczasowego zamknięcia większość naszych stacjonarnych sklepów – mówi Jan Bøgh.

Ograniczone inwestycje

W ubiegłym roku finansowym znacząco zmniejszyła się liczba inwestycji JYSK. Jest to negatywny efekt wpływu pandemii koronawirusa na działalność firmy, widoczny również w zwiększonym wyniku finansowym.