JYSK w Polsce zwiększa sprzedaż i planuje otwarcia nowych sklepów

Sprzedaż w sklepach JYSK, w okresie od września 2020 r. do sierpnia 2021 r., wzrosła 13 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Sieć w Polsce dynamicznie się rozwija. Obecnie ma 251 sklepów, a docelowo przewiduje ich nawet 500.

Całkowita sprzedaż w JYSK Polska, wliczając eksport, wyniosła 2,89 mld zł w okresie od września 2020 do sierpnia 2021.

W sierpniu 2021 r. JYSK otworzył swój 250. sklep na rynku polskim. W całym, minionym roku finansowym otworzonych zostało 16 nowych placówek, a 23 sklepy zmodernizowano do konceptu 3.0.

JYSK wdrożył w ubiegłym roku finansowym globalną strategię, związaną ze zrównoważonym rozwojem.

- Miniony rok finansowy miał swoje wyzwania, związane z tymczasowym zamknięciem większej części naszych sklepów, dostępnością towarów oraz ich transportem. W JYSK od wielu lat współpracujemy z polskimi dostawcami, chociażby dostawcami mebli, czy materaców umożliwiając im eksport produktów na inne rynki JYSK, co nie tylko ma pozytywny wpływ na polską gospodarkę, ale również zabezpiecza łańcuch dostaw – mówi Piotr Padalak, dyrektor generalny JYSK Polska. – Niezmiennie dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów. Wprowadzamy nowe standardy związane ze zrównoważonym rozwojem, rozbudowujemy sieć w Polsce, aby nasze sklepy były jeszcze bliżej domów klientów. Czas spędzany w domach podczas pandemii pokazał jak ważna jest przestrzeń wokół nas, jej funkcjonalność i komfort, który nam daje – dodaje Padalak.

Firma JYSK jest jednym z największych płatników CIT w Polsce. Według listy, opublikowanej przez Ministerstwo Finansów, sieć zajmuje 80 pozycję.

Rozwój sklepów stacjonarnych

Wierzymy w przyszłość sklepów stacjonarnych, przy jednoczesnym rozwijaniu wielokanałowości i udogodnień dla klientów. Mamy asortyment, który wpisuje się w unikatowe potrzeby użytkowników: komfort spania, funkcjonalne wyposażenie przestrzeni, dlatego czasami ważne jest dokładne poznanie produktu i fachowa porada, jakiej mogą udzielić nasi sprzedawcy w kontakcie bezpośrednim, ale też znaczenie ma oczywiście skandynawski design – dodaje Piotr Padalak, dyrektor generalny JYSK Polska.

Bliżej i wygodniej dla klienta