Jysk wchodzi do Atrium Kasztanowa w Pile

W maju Jysk przeniesie się do nowej lokalizacji w Atrium Kasztanowa w Pile.

JYSK intensywnie przygotowuje się do otwarcia swojego salonu w Atrium Kasztanowa. Nowo powstający sklep będzie nowoczesny i przestronny, zaaranżowany według najnowszej koncepcji 3.0, która umożliwia stworzenie większej przestrzeni dla ciekawych dekoracji i inspirujących ekspozycji. Na powierzchni ponad 1500 m kw. powstanie miejsce, w którym klienci będą mogli nie tylko zapoznać się z kompleksową ofertą sklepu, ale również znaleźć w nim rozwiązania i aranżacje pod kątem swoich domowych potrzeb. Komfort, wygoda i funkcjonalność to główne wyznaczniki stylu skandynawskiego, charakterystycznego dla produktów marki JYSK. Sklep ulokowany będzie na parterze galerii, w sąsiedztwie sklepu H&M. Z jego bogatej i atrakcyjnej oferty klienci będą mogli korzystać już od maja br.

- Atrium Kasztanowa to idealna lokalizacja dla naszego sklepu. Przy wyborze odpowiedniego miejsca kierujemy się między innymi wielkością powierzchni handlowej. Chcemy zaoferować klientom przestrzeń, w której będą mogli w łatwy sposób wybrać odpowiednie dla siebie produkty, jak i czerpać inspiracje do swoich wnętrz z ekspozycji wystawowych. Istotne jest dla nas również położenie sklepu w dobrym punkcie miasta z rozwiniętą siecią komunikacyjną. Ważna jest liczba miejsc parkingowych, czy dostępność komunikacji publicznej w okolicy. W ten sposób chcemy ułatwić kupującym odwiedziny w naszych sklepach oraz robienie w nich zakupów. Wszystkie te kryteria spełnia właśnie centrum handlowe Atrium Kasztanowa. Liczymy również na to, że potencjalnych klientów zyskamy wśród nowych mieszkańców zasiedlających osiedle budowane w sąsiedztwie galerii– mówi Sylwia Filimon kierownik komunikacji i PR, JYSK Polska.

Atrium Kasztanowa to popularne wśród mieszkańców Piły miejsce robienia codziennych zakupów, które chętnie odwiedzają także osoby poszukujące pomysłów na urządzenie domu. Dlatego też galeria stale pracuje nad rozszerzaniem swojej oferty handlowo-usługowej, aby jak najlepiej dostosować ją do oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Rezultatem takich starań jest otwarcie między innymi w styczniu sklepu Żabka oraz podpisanie umowy z nowym najemcą – firmą JYSK.

- Z przyjemnością witamy nowego najemcę na pokładzie Atrium Kasztanowa. Jestem przekonany, że współpraca okaże się korzystna dla obu stron. Nasz partner handlowy zyskuje dobrą lokalizację do prowadzenia swojego biznesu i możliwość zdobycia nowej grupy klientów. Natomiast szeroka oferta produktowa marki JYSK wzbogaci i uatrakcyjni dotychczasowe portfolio naszej galerii - mówi Gregory Pertus, dyrektor Atrium Kasztanowa. – Możliwość zrobienia zakupów w JYSK w Atrium Kasztanowa to przede wszystkim wspaniała wiadomość dla klientów lubiących tę markę i ceniących sobie szeroki wybór stylowych dodatków w niskich cenach. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie będzie można znaleźć informacje o dokładnym terminie otwarcia sklepu– dodaje Gregory Pertus.