JYSK wraca do Buczy. Duńska sieć ma w Ukrainie 71 sklepów

W czasie rosyjskiej inwazji sklep został doszczętnie splądrowany, towary wywieziono, maszyny i urządzenia uległy uszkodzeniu. Zniszczone zostały szklane fasady, wyłamane drzwi do sklepu i wiele innych elementów. Całkowite straty sklepu w Buczy wyniosły prawie 8 mln hrywien. Inny sklep JYSK w Hostomlu został doszczętnie zniszczony.

Zespoły obydwu sklepów aktywnie pracowały nad odbudową lokalizacji JYSK w Buczy. Włączając: montaż mebli, uzupełnianie stanów magazynowych, wykładanie towarów, odnawianie wystroju. Mimo obecnych trudności logistycznych i zaopatrzeniowych sklep został w 100 proc. odrestaurowany.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Renowacja sklepu w Buczy to znaczące i symboliczne wydarzenie dla całego JYSK. Dla pracowników firmy oznacza to, że nie poddajemy się i dalej idziemy do przodu. Bucza stała się tragicznym symbolem dla narodu ukraińskiego, a my chociaż w jakiejś części możemy pomóc ludziom odbudować normalne życie - komentuje Country Manager JYSK na Ukrainie, Eugene Ivanytsia.