23 listopada nowy sklep JYSK otworzy się w Blue City. Warto go odwiedzić, bo z tej okazji przygotowano ofertę z rabatami aż do 75 proc.

Inspiracyjne przestrzenie, gotowe aranżacje w skandynawskim stylu i mnóstwo ciekawych dodatków do domu – taki będzie nowy sklep JYSK w Blue City.

Przed rozpoczęciem zmian w domach często zadajemy sobie pytania, co pasuje do danego wnętrza, co będzie praktyczne i jednocześnie dobrze wyglądać. Na takie potrzeby odpowiada nowy sklep JYSK w Blue City, proponując rozwiązania, które z pewnością staną się źródłem inspiracji i wpłyną pozytywnie na doświadczenia zakupowe klientów. Koncept sklepu JYSK 3.0 to przede wszystkim duża przestrzeń do eksponowania produktów, by klienci mogli szukać pomysłów na wyposażenie i dekoracje swoich domów.

JYSK w Blue City to nowoczesne, funkcjonalne miejsce zakupów. Produkty w naszej ofercie zachowane są w skandynawskiej estetyce, łącząc w sobie prostotę i użyteczność. Kładziemy duży nacisk na zadowolenie naszych klientów, dlatego w nowym sklepie zadbaliśmy o przestrzeń inspirującą do dekoracji i zmian we własnym domu. Miłośnicy aranżacji wnętrz z pewnością znajdą coś dla siebie w przystępnej cenie. Serdecznie zapraszamy na zakupy – mówi Klaudia Połom, koordynator ds. sprzedaży i marketingu JYSK Polska.

Przygotować się do zakupów w JYSK pomoże specjalnie wydana na otwarcie sklepu w Blue City gazetka, w której przedstawiona oferta z rabatami aż do 75 proc. będzie obowiązywała w dniach 23 – 30 listopada.

JYSK to solidna jakość i atrakcyjne wzornictwo, dlatego cieszymy się z otwarcia sklepu w naszym Centrum. W okresie przedświątecznym wiele osób zmienia wygląd swoich domów, a także poszukuje świątecznych dekoracji. Potrzeby te będzie mógł zaspokoić sklep w Blue City – podsumowuje Anna Gut, dyrektor ds. wynajmu Blue City.

JYSK w Blue City zajmie powierzchnię 2 tys. mkw na poziomie +1.

