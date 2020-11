JYSK zachęca do bezpiecznych zakupów w Black Friday

JYSK przygotował się z okazji Black Friday do zwiększonej ochrony. W tym roku tradycyjny wzrost liczby klientów z okazji Black Friday związany jest również z ponownym otwarciem sklepów meblowych.

Na klientów, którzy zdecydują się odwiedzić stacjonarne sklepy JYSK będą czekały dedykowane środki ochrony w zwiększonym reżimie sanitarnym, między innymi: płyny do dezynfekcji, kontrola liczby osób przebywających w danym momencie w sklepie, personel nadzorujący zachowanie dystansu pomiędzy klientami oraz regularne dezynfekowanie powierzchni dotykowych na terenie sklepu

- Okres Black Friday to czas wzmożonych zakupów w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Duży ruch zakupowy odbywa się w kanale online, ale w tym roku spodziewamy się również bardzo dużej ilości osób w sklepach stacjonarnych. Fakt, że sklepy meblowe otworzą się po dłuższej przerwie związanej z obostrzeniami epidemiologicznymi, wpłynie na wzrost zainteresowania wśród klientów poszukujących mebli i produktów do wyposażenia swoich przestrzeni domowych – mówi Sylwia Filimon, kierownik komunikacji i PR – Dlatego tak, jak dotychczas, ogromną wagę przywiązujemy do zachowania jak najwyższego reżimu sanitarnego. Mamy przeszkolony w zakresie procedur bezpieczeństwa personel, dużą ilość środków dezynfekujących, różne metody weryfikowania liczby osób przebywających w sklepie. Bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów są dla nas priorytetem – dodaje Filimon.

W tym roku JYSK zdecydował się przedłużyć Black Friday do 6 grudnia, żeby ułatwić klientom zakupy najbardziej wyczekiwanych ofert. W okresie epidemii, wszystkie artykuły dla domu stały się produktami pierwszej potrzeby, ułatwiającymi pozostawanie w domach, w tym zdalną pracę, czy naukę.

Wśród wdrożonych w sklepach JYSK procedur sanitarnych, znajduje się weryfikacja ilości osób przebywających w jednym czasie, w przestrzeni sklepowej. Każda osoba wchodząca na teren sklepu będzie miała obowiązek zdezynfekować dłonie oraz wziąć koszyk sklepowy lub torbę JYSK. Używanie ograniczonej liczby koszyków i toreb pozwoli na bieżące sprawdzanie liczby osób w przestrzeni handlowej. Koordynacją całościową osób wchodzących oraz wychodzących ze sklepu zajmą się pracownicy, a w niektórych lokalizacjach ochrona. Wszystkie kosze i torby będą dezynfekowane przez obsługę sklepu. Klienci będą mieli możliwość również indywidualnie zdezynfekować sprzęt, jeżeli wyrażą taką potrzebę.

Podczas zakupów klienci usłyszą komunikaty głosowe zachęcające do płatności bezgotówkowych oraz do przestrzegania zasad wspierających wzajemne bezpieczeństwo.