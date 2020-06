JYSK zmienił wygląd 14 sklepów jednocześnie

Kiedy większość inwestycji stanęła pod znakiem zapytania, a duże sieci handlowe w Polsce zacisnęły pasa, szukając okazji do redukcji kosztów, duńska sieć sklepów zdecydowała się poświęcić martwy okres w handlu na całkowitą odmianę 14 swoich sklepów.

JYSK Polska zmodernizował swoje sklepy w 14 miastach w Polsce. Lokale przeszły kompleksowe zmiany, począwszy od wymiany podłóg, fasad budynków przez zmianę oświetlenia, kolorów ścian, aż po stworzenie inspirujących i nowoczesnych aranżacji w skandynawskim stylu.

JYSK Polska dodaje, że zdecydował się na tak daleko idące zmiany w sklepach, które przed pandemią COVID-19 działały bardzo dobrze i cieszyły się popularnością wśród klientów.

Przebudowa sklepów umożliwiła stworzenie większej przestrzeni dla produktów z działu dekoracji i inspiracji. Klienci znajdą więcej gotowych pomysłów aranżacji wnętrz. Modernizacja sali sprzedaży daje sposobność testowania asortymentu mebli JYSK w bardziej przyjaznym środowisku.

- W odmienionych placówkach całkowicie wymieniliśmy wyposażenie sklepu, zastosowaliśmy również dodatkowe oświetlenie. Wszystko to pozwala nam jeszcze lepiej zaprezentować artykuły tworząc inspirujące ekspozycje - mówi Michał Pacyno, Kierownik Działu Konceptu w JYSK Polska.

Teraz, gdy obostrzenia dotyczące handlu zostały złagodzone JYSK Polska oficjalnie zaprasza do odmienionych sklepów JYSK w: Białkach k. Siedlec przy ul. Łukowskiej 109, Chrzanowie przy ul.Szpitalnej 45, Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 83, Częstochowie przy al. Wojska Polskiego 207, Hajnówce przy ul. Stefana Batorego 16, Jarosławiu przy ul. Spółdzielczej 3, Łodzi przy ul. Drewnowskiej 58, Olsztynie przy al. Józefa Piłsudskiego 46, Ostródzie przy ul. Boleslawa Chrobrego 28, Poznaniu przy ul. Bukowskiej 156, Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 20, Tarnowie przy ul. Nowodąbrowskiej 127, Wrocławiu przy al. Brucknera 25 - 43, Złotowie przy al. Piasta 6.

Pracownicy wyżej wymienionych sklepów podkreślają, że są przygotowani na przyjęcie klientów w odmienionych sklepach i jednocześnie proszą klientów o stosowanie się do zaleceń związanych z zapobieganiem ryzyka rozprzestrzeniania epidemii. W sklepie należy stosować środki do dezynfekcji rąk, dostępne przy wejściu lub nosić rękawiczki jednorazowe, należy też zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki, odzieży lub przyłbicy. Zalecane jest zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób, a także jeśli to możliwe, używanie bezgotówkowych form płatności.

Obecnie sieć posiada 234 sklepy w Polsce, w najbliższym czasie planuje otwarcie kolejnych 2 w Augustowie oraz w Gostyninie. JYSK zakłada, że docelowo w Polsce jest miejsce dla około 500 sklepów. Równolegle do nowych otwarć JYSK Polska planuje modernizację 20 istniejących sklepów rocznie.