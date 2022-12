Inwestycja Bank Polski 1929, zrealizowana przez Modernę Holding, to kompleks składający się z dwóch budynków: odrestaurowanego pod nadzorem konserwatora gmachu dawnego banku oraz modernistycznego apartamentowca. Projekt łączy dwa style: od zachodu i południa klasycyzm, od wschodu współczesny modernizm. Realizacja ta zdobyła uznanie międzynarodowego jury konkursu European Property Awards. Parter budynku przeznaczony jest na lokale usługowe i to właśnie tutaj od grudnia mieszkańcy i odwiedzający Trójmiasto goście mogą korzystać z oferty nowej, butikowej cukierni, której specjalnością są naturalne wyroby cukiernicze, z których każdy jest małym dziełem cukierniczej sztuki.

Marka KAISER niesie ze sobą akcenty inspirowane światem mody i designu, które są widoczne także we wnętrzach. Za wystrój gdyńskiego lokalu odpowiada trójmiejska pracownia projektowa Republika Architektury. Inspirujące wnętrza, zapierający dech w piersiach widok na tętniące życiem ulice Śródmieścia, dobry dojazd oraz bliskość morza, to niewątpliwe atuty inwestycji Bank Polski 1929.

- Wyjątkowa lokalizacja zasługuje na wyjątkowych najemców. Cieszymy się, że Kaiser jest jednym z nich. Mieszkańcy Gdyni już od progu będą mogli poczuć się tu niczym w jednej, z paryskich kafejek. Obecnie do wynajęcia w Banku Polskim 1929 pozostały jeszcze dwa lokale usługowe. Wierzymy, że wkrótce uda się nam tu stworzyć przestrzeń, która będzie sprzyjała spędzaniu wolnego czasu w historycznym centrum Gdyni – mówi Magdalena Malara-Świtońska, PR Manager Moderna Holding.

To niezwykle udane sąsiedztwo we wspaniałej, prestiżowej lokalizacji, która wpisuje się w charakter i misję KAISER Patisserie. Chcemy dostarczać naszym klientom produkty i usługi najwyższej jakości. Wierzymy, że nasze podejście do kreowania smaku w połączeniu ze stylową aranżacją lokalu sprawią, że nasza nowa lokalizacja stanie się stałym miejscem spotkań zarówno dla mieszkańców Trójmiasta, jak i turystów – podsumowuje Sławomir Gojdź - właściciel KAISER Patisserie.