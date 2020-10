Kameralna kawiarnia w Galerii Warmińskiej. Jedyna taka w Polsce

CoffeeTeria nie jest lokalem sieciowym. - Zdecydowałam się na otwarcie kawiarni, która ma dać gościom chwilkę wytchnienia w gonitwie, biegu – mówi Joanna Frydrychiewicz, właścicielka lokalu i wyjaśnia, że wyciszeniu i odpoczynkowi ma służyć m.in. niebanalny wygląd miejsca. Na ścianach jest drewno i czerwona cegła, a we wnętrzach – dużo żywych kwiatów, które dodatkowo ocieplają lokal i nadają mu kameralnego charakteru. Goście siadają tu na bardzo wygodnych, stylowych fotelach.

CoffeeTeria znajduje się na 1. piętrze Galerii Warmińskiej, pomiędzy salonem X-com, a sklepem New Balance. Powierzchnia lokalu to 63 mkw.

W CoffeeTerii można się napić kaw tradycyjnych oraz smakowych. Klienci mogą się raczyć kawami o niecodziennych smakach: kokosowym, crème brûlée, brownie oraz słonego karmelu. Lokal jest przyjazny osobom nietolerującym laktozy oraz na dietach roślinnych. Dodatkiem do kawy może być tu nie tylko tradycyjne mleko, ale też mleko bez laktozy i mleka roślinne: kokosowe, sojowe. Lubiący słodycz mogą doprawić kawę sosem czekoladowym. Można się tu napić także gorącej czekolady z bogatym doborem dodatków.

W CoffeeTerii czekają też wypieki: ciasta, torty i babeczki. - Dbamy o to, by ciasta były zawsze świeże, dobrej jakości. Take wypieki, w połączeniu z pyszną kawą pitą w otoczeniu roślin, to prawdziwy relaks - mówi Joanna Frydrychiewicz.

W ocenie kierownictwa Galerii Warmińskiej, nowy lokal jest świetną alternatywą dla ludzi ceniących oryginalność i niebanalne smaki. - W Galerii Warmińskiej działa kilka kawiarni sieciowych, CoffeeTeria jest od nich zupełnie inna. Głęboko wierzymy w to, że szybko znajdą się wielbiciele tego niebanalnego wnętrza i równie niebanalnego menu – mówi Tomasz Górski, Retail Asset Manager.