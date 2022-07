Kamień milowy w rekomercjalizacji Galerii Fordon w Bydgoszczy

Z początkiem roku nowy zarządca Galerii Fordon, Keen Property Management rozpoczął proces rekomercjalizacji obiektu.

W czerwcu otwarty został wielkopowierzchniowy sklep JYSK XL, który zajął blisko 1700 mkw na poziomie -1.

Kolejną nowością jest wieloletnia umowa najmu z marką Sinsay, którą rozwija Grupa LPP.

Sklep Sinsay znajdzie się na pierwszym piętrze Galerii i zajmie powierzchnię 900 mkw. Prace wykończeniowe rozpoczną się niebawem, a wielkie otwarcie planowane jest jesienią 2022 r.

- Podpisanie umowy najmu z marką Sinsay to swoisty kamień milowy w rekomercjalizacji Galerii Fordon. Wierzymy, że nasze pomysły i rozwiązania trafiają w gusta i potrzeby klientów oraz najemców – mówi Richard Keen, Managing Director w Keen Property Managment. – Mamy przeczucie, że będzie to prawdziwy przełom w ofercie modowej w tym rejonie miasta. Sinsay to gwiazda wśród marek LPP, która w ostatnim czasie przerosła już obrotowo inne, znane marki grupy. Otwarcie sklepu planujemy na pierwszą połowę listopada, wówczas Galeria powinna być już nie do poznania, w stosunku do tego co widzieliśmy jeszcze w maju tego roku – dodaje Richard Keen.

W ramach procesu zmian do najemców Galerii Fordon dołączył także CityFit, który zajmie całe drugie piętro (820 mkw). Marka planuje stworzyć tu swój pierwszy nowy koncept - CityFit Blue. Są to kluby o mniejszej powierzchni, przystosowane do funkcjonowania zarówno jako lokale własne, jak i w modelu franczyzowym.