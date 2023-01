Kampania #zyjoryginalnie Fundacji Forum Konsumentów wzywa do porzucenia podróbek.

Celem kampanii #zyjoryginalnie jest zwrócenie uwagi na podróbki.

Zbudowanie świadomości problemu wśród konsumentów.

Zniechęcenie do zakupu podrabianych przedmiotów oraz zachęcenie do zakupu produktów oryginalnych.

Zgodnie z danymi z raportu EUIPO – Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z 2022 r. ponad połowa (52 proc.) ankietowanych Europejczyków w wieku od 15 do 24 lat stwierdziła, że w ciągu ostatniego roku kupiła co najmniej jeden fałszywy produkt online, zarówno celowo, jak i przypadkowo, a jedna trzecia (33 proc.) stwierdziła, że miała dostęp do treści cyfrowych z nielegalnych źródeł. W Polsce skala handlu podróbkami jest znacząca i sięga kilkunastu procent. Do najczęściej kupowanych podróbek należą ubrania, obuwie, kosmetyki, sprzęt elektroniczny i zabawki.

Mając w pamięci te fakty, Fundacja Forum Konsumentów wystartowała z kampanią #zyjoryginalnie, która ma zachęcać zwłaszcza młode konsumentki i konsumentów do wybierania produktów oryginalnych i z pewnego źródła. Młodzi ludzie często mają mniejsze zasoby finansowe niż przeciętny klient znanej marki, toteż kupno podróbek może wydawać się im atrakcyjne, nawet kosztem swojego zdrowia.

W imieniu producentów kosmetyków, wytwarzanych i sprzedawanych w Polsce, zachęcam wszystkich, by z większą uwagą wybierać i kupować produkty do pielęgnacji, makijażu czy zapachy – zwłaszcza teraz, przed świętami. Kosmetyki to wspaniały pomysł na gwiazdkowy prezent, pod warunkiem, że pochodzą z legalnego źródła, ich wytwórca odprowadza wszystkie podatki i bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów. Podróbki kosmetyków (choć czasem kuszą ceną) niestety tych kryteriów nie spełniają. Każdy – a nasi najbliżsi w szczególności – zasługuje na to, by być obdarowanym oryginalnym, pełnowartościowym, legalnie wytworzonym prezentem - mówi Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektorka generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Z punktu widzenia chemika czy toksykologa stosowanie podróbek kosmetyków może zagrażać zdrowiu i życiu. Pamiętajmy, że tylko oryginalne produkty spełniają restrykcyjne wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa, na 100 proc. nie zawierają składników, które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia. Produkty oryginalne są produkowane z surowców, których pochodzenie jest jasno określone. Po podróbkach, niestety, można spodziewać się wszystkiego - mówi dr. inż. Ewa Starzyk, dyrektorka ds. naukowych i legislacyjnych w PZPK.

Partnerami akcji są między innymi Amazon, Polska Izba Handlu, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Kobiety w Centrum i Czeska Służba Celna.

