Kantory w centrach handlowych bez rządowej pomocy

Exchange Group to sieć kantorów działających w centrach handlowych. Z uwagi na obostrzenia zagrożony jest los zatrudniającej 200 pracowników firmy z uwagi na niejasne regulacje.

Exchange Group to największa w Polsce sieć kantorów zlokalizowanych w centrach handlowych w całym kraju. To równocześnie jedyny przedstawiciel branży kantorowej w ZPPHiU. Exchange Group jest przedstawicielem grupy firm jednocześnie skazanych na zamknięcie i pozbawionych jakiegokolwiek rządowego wsparcia. Niekorzystny splot absurdalnych okoliczności wywołanych nakładającymi się lub wykluczającymi nawzajem przepisami powoduje, że sieć kantorów od roku nie może ani działać ani liczyć na pomoc państwa. To ostatni moment, żeby wskazać na przykład tej branży zanim setki ludzi stracą pracę.

Sieć działa wyłącznie stacjonarnie, poza rynkiem e-commerce. Oprócz wymiany walut oferuje klientom dodatkowe usługi: przekazy pieniężne Western Union, skup i sprzedaż złota, zwrot podatku – TAX FREE, posiada również w sprzedaży własne, logowane sztabki złota. Pandemia zatrzymała plany wprowadzania kolejnych usług.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W pierwszych tygodniach pandemii i lockdownu sieć zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o opinię prawną dotyczącą możliwości funkcjonowania placówek w galeriach handlowych. Otrzymała odpowiedź odmowną. W ocenie Ministerstwa Zdrowia działalność kantoru nie znajduje się wśród działalności wymienionych jako wyjątki od zakazu: „Dlatego tez należy uznać, że możliwości prowadzenia działalności kantorowej w galeriach handlowych jest zabroniona.” W przeciwieństwie do wielu innych kantorów, które pomimo zapisów pozostają otwarte, sieć respektując prawo zamknęła swoje placówki i zachowywała się tak w przypadku wszystkich kolejnych lockdownów.

Firmie udało się pozyskać środki z tzw. pierwszej tarczy i na tym skończyło się wsparcie państwa. Pierwsze tygodnie maja 2020 roku - w porównaniu do odpowiednich w roku 2019 - przyniosły dramatyczny, sięgający 70 proc. spadek obrotów przy jednoczesnym spadku odwiedzalności placówek na podobnym poziomie. Zamknięcie granic kraju dla obcokrajowców oraz zamrożenie branży turystycznej pozbawiły kantory niemal zupełnie klientów.

1

2