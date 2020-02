KappAhl uzupełni ofertę modową Galerii Tarnovia

Salon KappAhl zajmie 650 mkw. i zostanie otwarty w maju tego roku. Będzie się mieścił w lokalu przy wejściu głównym, w pobliżu Briju, CCC i Femestage by Eva Minge. Skandynawska marka ma obecnie niemal 400 sklepów w Europie. Firma oferuje modę dla całej rodziny i przywiązuje ogromną wagę do produkcji odzieży zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

– Wejście marki KappAhl do Galerii Tarnovia to kolejny duży sukces leasingowy. Jest to również znaczne wzmocnienie oferty centrum, ponieważ KappAhl to ceniona i lubiana sieć odzieżowa, która z pewnością przyciągnie nowych klientów. W trakcie intensywnych prac jest także zagospodarowanie strefy gastronomicznej i wkrótce poinformujemy o zmianach dotyczących części restauracyjnej – mówi Elżbieta Kutrasińska, senior leasing manager, CREAM Property Advisors, odpowiedzialna za podpisanie umowy.

Do zmian w centrum zalicza się również relokacja sklepu Vision Express. Sieć przedłużyła umowę najmu i pod koniec lutego zacznie działać w nowym lokalu o powierzchni 100 mkw., urządzonym zgodnie z najnowszym konceptem. Salon tego najemcy będzie się mieścić w niedalekim sąsiedztwie Biedronki. Z kolei w świeżo odnowionym salonie przywitała klientów firma Carry. Jej sklep znajduje się na parterze, tuż obok H&M.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu procesu rekomercjalizacji Galerii Tarnovia. Dzięki przemyślanej strategii odnosimy na tym polu sukcesy. Podpisana umowa zwiększa liczbę marek dostępnych na tarnowskim rynku jedynie w Galerii Tarnovia. Przypomnijmy, że od momentu przejęcia zarządzania Galerią Tarnovia w styczniu 2019 roku, eksperci CREAM Property Advisors wynajęli łącznie ponad 7 tys. mkw., co stanowi ponad 40 proc. powierzchni GLA. Do grona najemców dołączyli tacy najemcy, jak m.in.: Biedronka, Jysk, Femestage by Eva Minge. Przedłużono umowy m.in. z sieciami: New Yorker, Rossmann, Douglas, Deichmann czy CCC – podkreśla Michał Małecki, dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych, CREAM Property Advisors.