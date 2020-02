KappAhl wraca do Katowic

– Sklep w Libero to dla nas bardzo ważne otwarcie. W Katowicach i miastach po sąsiedzku mamy liczne grono fanów. Postawiliśmy na nowe, bardzo ładne, wygodne i dobrze skomunikowane centrum, które mimo tego, że ma zaledwie kilkanaście miesięcy, to już cieszy się dużą rozpoznawalnością, ugruntowaną pozycją i co najważniejsze, rosnącą z miesiąca na miesiąc liczbą odwiedzających. (...) – mówi Agnieszka Skrybant-Jaworska prezes zarządu KappAhl.

Lokal KappAhl w Libero Katowice zajmie około 550 mkw. Będzie mieścił się niedaleko głównego wejścia. Przedstawiciele marki zapowiedzieli, że na półkach i wieszakach znajdą się nowości ze wszystkich dostępnych linii.

– Mieć na swoim pokładzie jedyny KappAhl w Katowicach to duże wyróżnienie. Obecność szwedzkiej sieci odzieżowej rozwinie, i tak już interesującą i bardzo różnorodną, ofertę modową. Kwietniowe otwarcie salonu, który zaprojektowano w oparciu o najnowszy koncept aranżacyjny, będzie ważnym wydarzeniem. (...) – podkreśla Marcin Kopczyk, Senior Leasing Manager z Działu Centrów Handlowych, Echo Investment.