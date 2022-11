Tuż przed świętami Designer Outlet Gdańsk prezentuje najgorętszą premierę sezonu – pierwszy na Pomorzu salon outletowy Karl Lagerfeld.

Oferta sygnowanych nazwiskiem jednej z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych ikon świata mody mieści się na powierzchni 236 mkw.

Cieszymy się, że marka Karl Lagerfeld dołączyła do grona najemców centrum. To kolejny dowód na to, że światowa moda, najnowsze trendy i najlepszy design również dzięki Designer Outlet Gdańsk są w zasięgu ręki – podkreśla Ireneusz Homa, Dyrektor ds. Operacyjnych Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping.