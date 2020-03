Karolinka i Solaris razem wspierają opolską służbę zdrowia

800 maseczek jednorazowych oraz 200 pakietów energetycznych we wtorek - 24 marca - trafiło do Opolskiego Centrum Ratownictwa i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. To efekt współpracy centrów handlowych Karolinka oraz Solaris Center, które wraz z najemcami aktywnie włączyły się do akcji #GalerieOtwarteNaPomoc. Na tym nie koniec. Obie galerie zapowiadają kolejne dostawy.