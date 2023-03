Centrum Handlowym Karolinka w Opolu rozpoczyna działalność siłownia sieci Xtreme Fitness Gyms. Zajmujący powierzchnię blisko 1 tys. mkw. klub, oferuje 8 stref treningowych wyposażonych w sprzęty marek premium, zajęcia grupowe oraz indywidualne.

W Karolince pojawił się nowy najemca.

Klienci centrum handlowego będą mogli korzystać z oferty Xtreme Fitness Gyms.

To pierwszy klub fitness Xtreme Fitness Gyms w Opolu.

- Odpowiednio dobrany mix najemców to wynik konsekwentnie realizowanej strategii budowy silnej pozycji Karolinki w regionie. Bogata oferta handlowa, rozrywkowa i usługowa powoduje, że Karolinka może pochwalić się wysoką frekwencją odwiedzających. Cieszy nas, że silna marka jaką jest sieć klubów fitness i siłowni Xtreme Fitness Gyms, na pierwszą lokalizację w tym regionie wybrała nasz obiekt. Liczymy, że to początek owocnej współpracy również w innych lokalizacjach NEPI Rockcastle. - mówi Paulina Kurdziel-Świeczka, Retail Asset Manager NEPI Rockcastle.

Xtreme Fitness Gyms to polska sieć klubów fitness oferująca ćwiczenia pod opieką instruktora, zajęcia fitness oraz autorskie koncepty treningowe typu HIIT. Posiada też własną aplikację na telefony oraz platformę treningową VOD. Sieć ma obecnie 50 klubów w całej Polsce i podpisuje umowy na kolejne lokalizacje. Autorski model franczyzowy zakłada, że do 2027 roku powstanie 227 placówek sieci.

- Wybór centrum handlowego Karolinka na lokalizację naszego pierwszego w Opolu klubu fitness nie był przypadkowy. To jedno z największych centrów handlowych w regionie przyciągające klientów nie tylko z Opola, ale i z okolicznych miejscowości. To obiekt o ogromnym potencjale dla naszych dwóch konceptów - Xtreme Fitness Gyms oraz Xtreme KiDS - uzasadnia wybór nowej lokalizacji Małgorzata Żegarska, dyrektor ds. Rozwoju Sieci.

CH Karolinka w Opolu jest kompleksem handlowo-usługowym. Na 70 tys. mkw. w obiekcie jest 170 sklepy. Marki dostępne w kompleksie to m.in. Auchan, Decathlon, CCC, Sinsay, H&M, Cropp, House, Sinsay, empik, New Yorker, Ochnik, Rossmann, RTV euro AGD, 4F, House, Mohito, Catta, Big Star, Apart i Levis.

Od 2021 roku w Karolince stoją cztery pszczele ule.

