Karuzela Ełk zostanie powiększona do końca roku

Park handlowy Karuzela Ełk zostanie powiększony do 21 tyś. mkw., co oznacza wzrost powierzchni handlowej o 5 tyś. mkw. Dzięki temu obiekt będzie jednym z największych parków handlowych w Polsce.

Park handlowy Karuzela Ełk został oficjalnie otwarty na początku listopada 2020 roku i jest największym obiektem tego typu w województwie warmińsko-mazurskim. Budowa obiektu trwała 12 miesięcy i dziś na powierzchni ponad 16 tys mkw. działa prawie 20 sklepów w tym hipermarket Bi1, Sinsay, Martes Sport, Tedi, Media Expert, CCC, House, Cropp, Dealz, KIK, Pepco, Rossmann, Kakadu i inni. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe w ostatnich trzech lokalach które otworzą się do wakacji a będą to sklepy New Yorker, Kaes Sport i Git Burger które zajmą łącznie ponad 1.500 mk.w powierzchni.

W zawiązku z zapotrzebowaniem na kolejne sklepy planowana jest, do końca tego roku, budowa drugiego etapu. Rozbudowa powiększy obiekt o kolejne 5 tys. mkw. i będzie to wtedy jeden z największych parków handlowych w Polsce – ponad 21 tys. mkw. powierzchni handlowej.