Karuzela rozbudowała park handlowy w Lublińcu

- To bardzo dobra wiadomość dla rynku, że pomimo niesprzyjających warunków związanych z pandemią, sytuacja wraca do normy a najemcy są gotowi na otwieranie nowych sklepów - mówi Ewa Pakuła z Karuzela Holding. - Pandemia lekko opóźniła otwarcie powiększonej Karuzeli ale do końca maja wszystkie nowe sklepy będą działały - dodaje.

Karuzela w Lublińcu została otwarta w 2014 roku. Po rozbudowie obiekt liczy 8 tys. mkw. powierzchni, którą zajmują sklepy sieci Biedronka, CCC, Jysk, Martes Sport, KIK i Rossmann.

Park handlowy Karuzela Lubliniec jest wspólnym przedsięwzięciem polskiej firmy Karuzela Holding i belgijskiego funduszu Mitiska.

Karuzela koncentruje się na budowie parków handlowych i galerii w miastach o wielkości 20-60 tys. mieszkańców. Obecnie pod nazwą Karuzela działają obiekty w Wodzisławiu Śląskim, Turku, Lublińcu, Gołdapi, Mrągowie i Wrześni. Obecnie trwają dwie nowe budowy – w Kołobrzegu i w Ełku. W ciągu kolejnych dwóch lat spółka zamierza zbudować kolejne obiekty w Wągrowcu, Puławach i Świebodzinie oraz rozbudować istniejące w Wodzisławiu Śląskim i Wrześni.