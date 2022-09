Centra handlowe Karuzela jeszcze w tym roku będą dostępne dla klientów w Wągrowcu i w Kołobrzegu.

Karuzela będzie miała dwa nowe centra handlowe.

Mieszkańcy Wągrowca i w Kołobrzegu będą mogli robić zakupy w nowych galeriach.

Spółka join-venture Karuzela Holding/MITISKA REIM otworzy kolejne dwa obiekty pod nazwą Karuzela. Pierwszy z nich, w Wągrowcu będzie miał powierzchnię 8 tys. m.kw i prawie 200 miejsc parkingowych. Obiekt składa się z kilku budynków w których znajdzie się 14 sklepów się m.in. McDonald’s, Lidl, Sinsay, Action, Martes Sport, Pepco, Rossmann, Deichmann. Drugi obiekt to Karuzela Kołobrzeg, cały kompleks, wraz ze sklepem Leroy Marlin będzie miał ponad 30 tys. m.kw powierzchni GLA, prawie 1000 miejsc parkingowych i łącznie 50 sklepów, a wśród sklepów w znajdą się: Lidl, Reserved, Sinsay, New Yorket, Rossmann, Douglas, Apart, Media Expert, Rossmann, 4F, KIK, Tedi, Kakadu i inni.

Centra handlowe Karuzela w Wągrowcu i w Kołobrzegu otworzą się w tym roku. Fot. mat. pras.

Inwestycje w Wągrowcu i Kołobrzegu są wspólnym przedsięwzięciem Karuzela Holding i Mitiska REIM. Obiekty realizowane przez to join-venture są tworzone w miastach o wielkości 15 tys-100 tys mieszkańców. Obecnie pod nazwą Karuzela działają obiekty w sześciu miastach: w Wodzisławiu Śląskim, Turku, Lublińcu, Wrześni, Ełku i Puławach. W chwili obecnej trwają kolejne 3 budowy – w Kołobrzegu, Wągrowcu i Białej Podlaskiej tym samym pod koniec bieżącego roku w portfolio znajdą się obiekty o łącznej powierzchni handlowej ponad 90 tys m.kw. W tym roku planowane jest jeszcze rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych parków handlowych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl