Karuzela w Jastrzębiu-Zdroju z pozwoleniem na budowę

Na działce o powierzchni 3,8 ha, położonej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II oraz Broniewskiego w Jastrzębiu - Zdroju, powstanie typowy jednopoziomowy obiekt z zewnętrznym parkingiem i drogami dojazdowymi.

W ciągu następnych miesięcy inwestor planuje przetarg który wyłoni generalnego wykonawcę co pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych w tym roku i otwarcie Karuzeli pod koniec 2023/na początku 2024 roku.

Najemcy którzy znajdą się w Karuzeli to między innymi: Carrefour, Jula, Martes Sport, Pepco, Dealz, Rossmann, Euro AGD/RTV.



Inwestycja parku handlowego Karuzela w Jastrzębiu-Zdroju, jest wspólnym przedsięwzięciem Karuzela Holding i Mitiska REIM. Obiekty realizowane przez to join-venture są tworzone w miastach o wielkości 20 tys-90 tys mieszkańców. Obecnie pod nazwą Karuzela działają obiekty w sześciu miastach: w Wodzisławiu Śląskim, Turku, Lublińcu, Wrześni, Ełku i Puławach. W chwili obecnej trwają kolejne 3 budowy – w Kołobrzegu, Wągrowcu i Białej Podlaskiej, tym samym pod koniec bieżącego roku w portfolio znajdą się obiekty o łącznej powierzchni handlowej ponad 90 000 mkw. W tym roku planowane jest jeszcze rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych parków handlowych.