Kastell wchodzi do Polskiej Rady Centrów Handlowych

Firma Kastell, lider rynku Smart Cleaning, dołączyła do grona członków Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH), największej w Polsce organizacji działającej na rzecz rozwoju centrów handlowych.

Obecność Kastell w PRCH pozwoli na podjęcie aktywnej dyskusji na temat nowych technologii i rozwiązań zapewniających utrzymanie czystości oraz zachowanie bezpieczeństwa i higieny przestrzeni handlowych, co obecnie jest jednym z kluczowych zadań całego sektora.

W wyniku trwającej pandemii kwestie utrzymania czystości w przestrzeniach handlowych i zapewnienia środków higieny stały się kluczowymi wymogami, związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa klientów i ciągłości działania handlu. W badaniu przeprowadzonym w maju 2020 roku przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych konsumenci uznali częste sprzątanie i odkażanie za najważniejsze czynniki (66 proc.), które zwiększają prawdopodobieństwo lub wygodę odwiedzania przez nich fizycznych przestrzeni. W dalszej kolejności respondenci wskazali wprowadzenie stacji do dezynfekcji rąk dla kupujących (62 proc.) oraz obecność personelu noszącego rękawiczki i / lub maski (49 proc.). Badanie przeprowadzone w podobnym czasie wśród klientów polskich centrów handlowych (Selectivv, kwiecień 2020 r.) pokazuje wprost, że dla prawie połowy Polaków najważniejszym czynnikiem, który może przyciągnąć ich do galerii handlowych jest bezpieczeństwo.

- Jesteśmy świadkami żywej dyskusji na temat skutecznych sposobów utrzymania czystości w przestrzeniach handlowych, zwłaszcza w sytuacji nieprzewidywalności pandemicznej. Z odpowiedzią przychodzą nowe rozwiązania Smart Cleaning łączące technologie, urządzenia i najlepsze praktyki utrzymania czystości. Nie tylko zwiększają efektywność sprzątania, ale również umożliwiają optymalizację i kontrolę kosztów czy odciążenie personelu sprzątającego. W efekcie konsumenci, personel i zarządcy obiektów zyskują najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfort zakupów. Dołączając do PRCH, chcemy pełnić rolę doradców w kwestii utrzymania czystości i standardów sprzątania oraz dzielić się doświadczeniami w tym zakresie – podkreśla Paweł Maj, członek zarządu Kastell.

- Utrzymanie czystości w przestrzeni handlowej to obecnie najistotniejszy czynnik wpływający na zaufanie klientów. Ich zdrowie, komfort i wygoda to kluczowa wartość dla każdej galerii handlowej. Dołączenie ekspertów Kastell do grona członków Polskiej Rady Centrów Handlowych wzbogaci dyskusję i wymianę praktyk na temat zachowania czystości i bezpieczeństwa obiektów w tym zakresie. Cieszy nas również, że wraz obecnością Kastell w naszym stowarzyszeniu zyskamy wiedzę na temat nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań związanych z higieną w obiektach handlowych – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.