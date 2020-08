Kaszmiry od Falconeri zawitały do Galerii Mokotów

Falconeri zagościła w najbardziej ekskluzywnej części Galerii Mokotów – The Designer Gallery. Podczas wielkiego otwarcia każdy klient butiku otrzymał letnie kwiaty na przywitanie oraz elegancką, modalową chustę i tym samym zaproszenie na następne zakupy.



Marka Falconeri liczy sobie 123 sklepy na całym świecie - od Europy, przez Azję, aż po USA. Może poszczycić się obecnością w tak prestiżowych miejscach jak rzymskie Condotti czy mediolańskie Montenapoleone. Od sierpnia do grona tych miejsc, jako pierwsza w Polsce, dołączyła Galeria Mokotów, a dokładnie The Designer Gallery - miejsce, które zrzesza grono najbardziej luksusowych marek i projektantów z kraju i zza granicy.



Marka produkuje minimalistyczną odzież, wykonaną z wysokiej klasy tkanin. W ofercie sklepu znajdziemy produkty skierowane zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Na kolekcję składają się m.in. swetry, bluzki, golfy, kardigany, sukienki, spódnice, spodnie oraz szereg akcesoriów.



Wysoką jakość tkanin i niebanalny styl marki sprawia, że Falconeri przyciąga do swoich zagranicznych butików gwiazdy takie jak Irina Shayk czy Jessica Alba. Butik Falconeri znajduje się w Galerii Mokotów w Warszawie na poziomie +1.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient