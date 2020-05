Katowickie centrum ze wsparciem dla szpitali

3mamy z medykami – pod takim hasłem Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach włącza się w pomoc szpitalom w czasie epidemii koronawirusa. Chodzi o Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jeden z największych szpitali w Katowicach, mieszczący się w dwóch lokalizacjach: ul. Medyków 14 oraz ul. Ceglana 35. Dziś do szpitala na ul. Medyków trafił pierwszy transport z potrzebnymi produktami. Przekazane zostały artykuły spożywcze dla pracowników medycznych oraz środki higieny osobistej i chemia gospodarcza dla pacjentów. Akcja „3 mamy z medykami” potrwa miesiąc, kiedy to ostatni z 4 transportów trafi do UCK.

- Centrum Handlowe 3 Stawy od lat wspiera lokalną społeczność. Dla nas tego rodzaju pomoc jest czymś naturalnym. Kiedy tylko zgłoszono nam konkretne zapotrzebowanie – od razu przystąpiliśmy do kompletowania niezbędnych produktów. Akcja „3mamy z medykami” jest odpowiedzią na apel Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego o wsparcie dla pracowników medycznych i pacjentów – mówi Marta Prusak, Dyrektor CH 3 Stawy.

- Jest nam niesłychanie miło, że Centrum Handlowe 3Stawy, postanowiło wesprzeć nasz zespół oraz pacjentów. Ostatnie miesiące pokazały nam, że prawdziwymi bohaterami są pracownicy Ochrony Zdrowia, a każdy gest wykonany w ich kierunku jest niezwykle ważny. Wsparcie Centrum obejmie również osamotnionych pacjentów przebywających na oddziałach naszego szpitala, to bardzo często chorzy w trudnej sytuacji życiowej - dzięki akcji CH3Stawy możemy zapewnić im podstawowe środki higieniczne - mówi Joanna Chłądzyńska, rzecznik prasowa UCK.

Pomoc w postaci artykułów spożywczych, środków takich jak maszynki do golenia, kremy, pasty, płyny do mycia czy chemii gospodarczej trafiła w czwartek 21 maja do szpitala przy ul. Medyków 14. Kolejny transport, za tydzień trafi do szpitala przy ul. Ceglanej 35 – Jesteśmy w stałym kontakcie z UCK, dlatego na bieżąco będziemy reagować na zapotrzebowanie medyków i pacjentów i dowozić potrzebne artykuły. Cała akcja potrwa miesiąc, a transporty planujemy raz w tygodniu – dodaje Marta Prusak.