Kaufland chce wejść do Galerii Trzy Korony

Kaufland Polska Markety chce kupić część mienia CD Locum w Galerii Trzy Korony w Nowym Sączu. Wniosek trafił do UOKiK.

W ramach zamierzonej koncentracji Kaufland Polska Markety nabędzie mienie w postaci praw i obowiązków wynikających z umowy najmu powierzchni handlowej.

Nabywane mienie stanowi tytuł prawny do powierzchni handlowej zlokalizowanej w centrum handlowym Galeria Trzy Korony w Nowym Sączu. W chwili obecnej powierzchnia ta nie jest wykorzystywana do prowadzenia żadnej działalności.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto, m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.