Kaufland i MyBenefit łączą siły

Blisko pół miliona użytkowników platformy może wybierać spośród 16 tys. artykułów dostępnych w sklepach sieci Kaufland i płacić za nie kodami dostępnymi w kafeterii.

- Klienci naszych marketów mogą wybierać spośród tysięcy produktów najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach. Każdego dnia pracujemy nad rozwojem oferty, dopasowując ją do zmieniających się potrzeb konsumentów. Szczególnie dumni jesteśmy z szerokiego asortymentu marek Kaufland, który obejmuje m.in. produkty wegańskie i wegetariańskie, bez laktozy czy glutenu. Naszych klientów zachęcamy do świadomego odżywiania, zwracając uwagę nie tylko na walory smakowe produktu, ale także sposób, w jaki został wytworzony. Tym samym promujemy artykuły pochodzące ze zrównoważonej produkcji, wytworzone z poszanowaniem środowiska i dobrostanu zwierząt. Cieszymy się, że nasze odpowiedzialne podejście dostrzegają także partnerzy biznesowi, w tym firma MyBenefit, która podjęła współpracę z naszą siecią – komentuje Ewelina Jarosińska, członek zarządu Kaufland Polska.

Kaufland należy do grona świadomych przedsiębiorstw, które podejmują wiele działań CSR. Mają one znaczny wpływ na budowanie zaufania wśród otoczenia, co potwierdza Raport „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”, w którym 35 proc. badanych twierdzi, że CSR wpływa na budowanie zaufania wśród pracowników, a 32 proc., że także wśród klientów. A to właśnie zaufanie jest kluczowe w budowaniu relacji.

Szereg narzędzi i rozwiązań wspierających pracodawców w efektywnym budowaniu relacji z pracownikami dostarcza platforma kafeteryjna MyBenefit. W gronie ich partnerów są firmy, które potrzeby człowieka stawiają na pierwszym miejscu. Oferta świadczeń pozapłacowych zbudowana wokół idei holistycznego podejścia jest kluczowa w motywowaniu pracowników i podtrzymywaniu ich zaangażowania. Świadome i odpowiedzialne organizacje wiedzą, że dbanie o dobrostan pracownika jest dziś priorytetem.

- Ostatnimi czasy dużo mówi się o inteligencji emocjonalnej liderów i empatii w biznesie. Taką postawę szczególnie cenią sobie pracownicy, dlatego skutecznie wspiera ona budowanie lojalności i identyfikacji z firmą – tłumaczy Robert Bogacki, członek zarządu MyBenefit. – Dzięki naszemu nowemu dostawcy, pracodawcy mogą wesprzeć pracowników w organizacji tegorocznych świąt. Dofinansowanie zakupów w sieci Kaufland będzie dla nich z pewnością atrakcyjnym benefitem.