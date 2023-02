Kaufland w Ozimska Park zajmie powierzchnię po innej marce spożywczo - przemysłowej. Sieć należy do Grupy Schwarz i jest jednym z wiodących operatorów spożywczych na rynku europejskim. W całej Polsce Kaufland prowadzi aktualnie 239 sklepów oraz zatrudnia przeszło 15 000 pracowników.

Ozimska Park poza Kauflandem zyska też innych nowych najemców. W ich gronie znajdzie się m.in. sieć sklepów z odzieżą i produktami dla domu czy multimarketów z artykułami do aktywnego spędzania czasu, a także drogeria i apteka. Przewidziano również przestrzeń dla punktów gastronomicznych. Całkowita powierzchnia najmu po przebudowie wyniesie ok. 18.000 mkw, na których łącznie działać będzie ponad 30 punktów handlowo-usługowych.

Miło nam powitać w gronie najemców firmę Kaufland . Obecność tak popularnej w Polsce sieci spożywczej, w której wielu Polaków robi codzienne zakupy, bardzo nas cieszy. Ozimska Park jest wśród sztandarowych projektów prowadzonych w tym roku przez REDKOM z planem oddania do użytkowania w 2023 roku. Mam nadzieję, że Ozimska Park stanie się ważnym miejscem zakupów oraz spędzania czasu dla mieszkańców Opola. Inwestycja będzie parkiem handlowym, ale z elementem tkanki miejskiej, ponieważ pomiędzy budynkami stworzyliśmy pasaż pieszy, który zachęca do spędzania czasu rodzinnego i z przyjaciółmi nie tylko na zakupach. Realizacja projektu umocni naszą pozycję w segmencie retail, który jest dla nas wiodący, obok sektora logistycznego czy mieszkaniowego – podkreśla Łukasz Komierowski , prezes REDKOM Development.

W sieci Kaufland zapewniamy klientom dostęp do różnorodnej oferty produktów najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. To nasza misja, którą od ponad 20 lat konsekwentnie realizujemy. Cieszymy się, że format naszych sklepów znajduje uznanie w oczach nie tylko klientów, ale także partnerów, co pozwala nam na realizację już drugiej inwestycji w Opolu. Wspólnie dołożymy starań, aby Ozimska Park była ważnym miejscem dla mieszkańców, a obecność naszej sieci zapewniła im jeszcze większą wygodę i oszczędność czasu – mówi Ewelina Jarosińska, członek zarządu Kaufland Polska.