Kaufland odświeżył sklep w Pile

Sklep Kaufland w Pile przeszedł modernizację. W placówce pojawiły się m.in. Strefa Świadomego Odżywiania, kasy samoobsługowe, nowy punkt informacji klienta oraz automat do przyjmowania kaucjonowanych szklanych butelek.

Z troski o środowisko naturalne w sklepie Kaufland wdrożono szereg rozwiązań przyjaznych planecie. Zainstalowano energooszczędne oświetlenie LED, nowe meble chłodnicze, a także wdrożono system odzysku ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych. Klienci, którzy do tej pory oddawali kaucjonowane butelki w punkcie informacyjnym, od teraz będą mogli zrobić to za pomocą specjalnego automatu, który wygeneruje bon do wykorzystania na zakupy w sklepach sieci.

Atrakcje z okazji otwarcia

W odnowionym sklepie Kaufland przygotował specjalne atrakcje dla kupujących. Jedną z nich jest konkurs Koło Szczęścia, w którym można wziąć udział w czwartek 12 maja, w godzinach 10:00-18:00, okazując paragon za zakupy o wartości minimum 100 zł.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W puli nagród są przede wszystkim produkty marek własnych Kaufland, takich jak K-Favourites (produkty spożywcze z wyselekcjonowanych składników), K-Bio (żywność ekologiczna), Liv&Bo (artykuły dekoracyjne inspirowane Skandynawią) oraz bevola (artykuły do pielęgnacji i higieny dla całej rodziny). Ponadto w dniach 12-18 maja klienci zmodernizowanej placówki będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty promocyjnej – ceny wybranych produktów zostały obniżone nawet o 40 procent.