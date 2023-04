Certyfikat BREEAM In-Use jest jednym z najbardziej wiarygodnych i rozpoznawalnych narzędzi mierzenia jakości budynków komercyjnych w Polsce i Europie, który pozwala ocenić skuteczność obiektu w zakresie minimalizacji wpływu na środowisko naturalne, ale także dbałości o komfort pracowników. Certyfikacja BREEM In-Use, do której dobrowolnie przystąpiła sieć Kaufland, składała się z dwóch części: Asset Performance oraz Building Management.

Budynek Centrum Usług Wspólnych osiągnął wyniki na poziomie excellent w pierwszej części oraz very good w drugiej. Weryfikacja rozwiązań zaimplementowanych w siedzibie głównej firmy Kaufland skoncentrowana była wokół zasadniczych obszarów: zmniejszenia zużycia energii i wody, zrównoważonej gospodarki materiałami, czystości powietrza i wody, komfortu użytkowników oraz ekologii.

Jednym z nadrzędnych celów w trakcie aranżacji budynku Centrum Usług Wspólnych sieci Kaufland było stworzenie przestrzeni biurowej o zminimalizowanym wpływie na środowisko naturalne. Budynek wyposażony jest w inteligentny system BMS umożliwiający automatyczne sterowanie oświetleniem, klimatyzacją, wentylacją czy ogrzewaniem.

W praktyce oznacza to , że np. otwarte okno powoduje automatyczne wyłączenie klimatyzacji czy ogrzewania, a wykryty w danym pomieszczeniu ruch uruchamia oświetlenie. System BMS pozwala na bieżąco monitorować i zarządzać energią, docelowo prowadząc do redukcji jej zużycia. Potwierdzeniem efektywności energetycznej siedziby głównej Kaufland jest certyfikat ISO 50001, który sieć po raz pierwszy zdobyła w 2018 r. Budynek wyposażony jest również w automatycznie sterowane rolety zewnętrzne, które ograniczają nagrzewanie się obiektu, zewnętrzne i wewnętrzne energooszczędne oświetlenie LED oraz inteligentny system wymiany powietrza HVAC.

W Centrum Usług Wspólnych systematycznie realizowane są działania służące racjonalizacji zużycia wody oraz zmniejszenia ilości wygenerowanych ścieków. W tym celu zaimplementowano m.in. wodooszczędną armaturę i urządzenia AGD. Firma dba także o segregację odpadów – na terenie obiektu znajdują się kosze przeznaczone na poszczególne frakcje oraz specjalny magazyn na artykuły wielokrotnego użytku.

Firma Kaufland doskonale zdaje sobie sprawę, jak istotną rolę dla poprawy stanu środowiska ma popularyzacja mikromobilności z wykorzystaniem form transportu generujących niski poziom śladu węglowego. Na terenie Centrum Usług Wspólnych zaimplementowano m.in. udogodnienia dla rowerzystów (zadaszone stojaki i szatnie), stację ładowania samochodów elektrycznych czy miejsca na pojazdy użytkowane w systemie car-sharingu.

Budynek Centrum Usług Wspólnych został stworzony również z myślą o ergonomii pracy. Zadbano, aby pomieszczenia przeznaczone do pracy miały odpowiedni dostęp do okna, przyjazne oświetlenie oraz możliwość sterowania jego natężeniem. Pracownicy mogą również zarządzać ogrzewaniem bądź klimatyzacją pomieszczeń, w których aktualnie przebywają.

Na terenie Centrum Usług Wspólnych znajdują się ponadto pomieszczenia socjalne z odpowiednim wyposażeniem kuchennym, dystrybutorami z wodą, siłownia, restauracja, a także liczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością oraz rodziców z dziećmi, m.in. specjalny pokój, w którym pracownicy mogą wykonywać obowiązki, mając pod opieką swoją pociechę. Do dyspozycji zatrudnionych jest także wygodny parking na ok. 400 miejsc, stacja ładowania pojazdów elektrycznych oraz elektryczny samochód. Aby propagować proekologiczne postawy wśród zatrudnionych, Kaufland umożliwia wypożyczenie samochodu elektrycznego nie tylko w celach służbowych, ale także prywatnych.

- Centrum Usług Wspólnych Kaufland Polska we Wrocławiu jest obiektem, w którym kwestie środowiskowe i komfort użytkowników budynku zostały potraktowane priorytetowo – mówi Katarzyna Turlejska, Associate Director w JW+A. W ramach procesu certyfikacji BREEAM In-Use Kaufland wyznaczył ambitne cele dotyczące dalszej redukcji zużycia energii, wody oraz zmniejszenia ilości odpadów. Po szczegółowej weryfikacji złożonego wniosku certyfikacja zakończyła się sukcesem – budynek firmy Kaufland otrzymał ocenę excellent za obszar Asset Performance oraz very good za Building Management.

Jesteśmy niezwykle dumni z wyniku, jaki osiągnęliśmy. Zdecydowaliśmy się dobrowolnie przystąpić do certyfikacji BREEAM In-Use, aby w sposób obiektywny ocenić przystosowanie naszego budynku do standardów społecznych i ekologicznych. Wysokie noty, jakie uzyskaliśmy w tym zakresie, potwierdzają skuteczność podjętych działań i motywują nas do kontynuacji inicjatyw podjętych z myślą o pracownikach i środowisku naturalnym – mówi Ewelina Jarosińska, członkini zarządu i dyrektorka Departamentu Obszarów Centralnych z Kaufland Polska.