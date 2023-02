Kaufland Polska po raz dziesiąty został odznaczony tytułem „Gwiazda Jakości Obsługi”. Nagroda przyznawana jest co roku firmom, które w badaniu satysfakcji klientów otrzymały najwyższe noty.

Gwiazdę Jakości Obsługi przyznają sami konsumenci, którzy mogą wyrazić swoją opinię przez cały rok na ogólnodostępnej platformie jakoscobslugi.pl.

Na podstawie zebranych wskazań wyłaniane są następnie firmy podlegające dodatkowej ocenie w badaniu ankietowym, w którym udział biorą zarejestrowani użytkownicy oraz zewnętrzni audytorzy.

Nagroda przyznawana jest przedsiębiorstwom, które otrzymały najwyższe noty.

W szesnastej edycji Polskiego Programu Jakości Obsługi Kaufland został nagrodzony w kategorii „Zakupy spożywcze” już po raz dziesiąty.

Kaufland każdego dnia wsłuchuje się w potrzeby klientów. Największym atutem handlu stacjonarnego jest przede wszystkim obsługa, dlatego firma regularnie podnosi kompetencje personelu, aby zapewnić klientom stosowne wsparcie m.in. przy kasach, ale także w punkcie informacyjnym czy ladzie obsługowej, gdzie klienci mogą liczyć na fachową poradę pracowników. Firma sukcesywnie inwestuje także w cyfrowe rozwiązania, jak np. kasy samoobsługowe czy mobilne skanery umożliwiające samodzielne skanowanie artykułów w trakcie zakupów. Rozwija również koncept one-stop-shopping, dzięki któremu osoby odwiedzające sklep mają dostęp do szerokiej oferty produktów i usług w jednym miejscu. W sklepach Kaufland klienci znajdą kilkanaście tysięcy produktów spożywczych, drogeryjnych oraz przemysłowych.

Znakiem jakości Kaufland są marki własne – wśród nich m.in. artykuły wyróżniające się korzystnym stosunkiem jakości do ceny K-Classic, produkty delikatesowe K-Favourites, ekologiczne K-Bio, żywność roślinna dla wegetarian i wegan marki K-take it veggie oraz ulubione produkty tradycyjnej kuchni polskiej marki K-Stąd Takie Dobre! Sieć posiada również szeroką ofertę dla osób ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi – w sklepach dostępne są Strefy Świadomego Odżywiania, w których można znaleźć artykuły z niską zawartością cukru, bezglutenowe, wegańskie i wegetariańskie. Kaufland stawia na regionalność, współpracując z około 400 dostawcami lokalnymi, którzy dostarczają do sklepów ponad 4000 artykułów. W ostatnim czasie, chcąc zrobić ukłon w stronę lokalnych społeczności i podkreślić wyjątkową kulturę regionu, Kaufland wprowadził w wybranych placówkach na Górnym Śląsku dwujęzyczne nazwy kategorii produktowych, które zostały przyjęte z entuzjazmem przez klientów.

Otrzymane wyróżnienie jest dla nas niezwykle ważne, szczególnie że w skład Kapituły decydującej o przyznaniu nagrody wchodzą konsumenci z całej Polski. Zadowolenie klientów przyświeca wszystkim naszym działaniom, tym bardziej cieszymy się z zaufania, jakim obdarzyli nas po raz kolejny. Jako sieć możemy obiecać, że nadal będziemy się rozwijać i poszukiwać nowych sposobów, aby jak najlepiej odpowiadać na bieżące potrzeby konsumentów – podsumowuje Maja Szewczyk z Kaufland Polska.





Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl