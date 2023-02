Do zadań nowych Ambasadorów Kaufland należeć będzie reprezentowanie sieci na swoich macierzystych uczelniach, a także w trakcie wydarzeń studenckich, targów pracy, konferencji. Studenci skupieni są wokół AIESEC – międzynarodowej organizacji studenckiej, która działa w ponad 100 krajach na całym świecie.

Ambasadorzy Kaufland mają wolną rękę w planowaniu działań promocyjnych dla sieci, która nie narzuca konkretnych aktywności, ale wspiera plany swoich ambasadorów – zarówno merytorycznie poprzez pakiet szkoleń i materiałów oraz doradztwo, jak również rzeczowo, np. przekazując produkty czy materiały promocyjne.

Cieszę się z dołączenia do programu Ambasador Kaufland. Pozwala on rozwinąć wiele umiejętności nie tylko swoich, ale także inspirować innych do podejmowania pierwszej aktywności zawodowej. Poprzez działania promocyjne na uczelni i w trakcie różnych wydarzeń jak targi pracy pokażemy, w jaki sposób studenci mogą zdobyć w sieci handlowej umiejętności pożądane na rynku pracy i wyróżnić się wśród konkurencji. Promując sieć jako ambasadorzy szczególny nacisk będziemy kłaść na Program Absolwent, dedykowany absolwentom uczelni, którzy chcieliby rozpocząć ścieżkę zawodową w dużej firmie sektora handlu detalicznego. Wszystkie te działania na pewno wymagać będą od nas dużych zdolności organizacyjnych, ponieważ łączymy studia z działalnością w organizacji i jako ambasadorzy, ale z pewnością będzie to ciekawe i wartościowe doświadczenie – tłumaczy Vasylyna Petrovets, studentka Turystyki i Rekreacji na Uniwersytecie Rzeszowskim, uczestniczka programu.