Firma Kaufland została wyróżniona w prestiżowym konkursie Friendly Workplace 2023. To nagroda przeznaczona dla pracodawców, którzy wyznaczają standardy na rynku pracy.

Kaufland okazał się pracodawcą, który charakteryzuje się nowoczesnym podejściem w kwestii polityki personalnej oraz rozwoju pracowników.

Także szanującym i w pełni wspierającym model równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym.

Kaufland został doceniony za konsekwentną realizację licznych działań polegających na wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom obecnych czasów i odpowiadaniu na potrzeby swoich pracowników.

Cieszy nas, że Jury konkursu Friendly Workplace po raz kolejny doceniło nasze działania w obszarze polityki personalnej. Jako pracodawca stawiamy sobie za cel zapewnienie pracownikom stabilnego środowiska pracy, konkurencyjnych warunków, a także dbanie o stały rozwój personelu. Ta stabilność jest szczególnie ważna w obecnej sytuacji ekonomicznej, która w wielu rodzinach rodzi pytania o przyszłość. Mając na uwadze te czynniki, hasło tegorocznej, szóstej już edycji konkursu „People first” współgra z wartościami sieci Kaufland – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego w Kaufland Polska.

Kaufland szczególne wyróżnił się prowadzonymi działaniami na rzecz zdrowia i dobrostanu zatrudnionych. To m.in. programy badań profilaktycznych, pakiety odpornościowe, tematyczne konkursy oraz imprezy sportowe promujące ruch i aktywny styl życia czy dedykowane webinary edukacyjne. Kaufland zapewnia także zatrudnionym opiekę medyczną, której rozszerzony pakiet po dwóch latach pracy finansowany jest w całości przez pracodawcę.

Kolejnym aspektem wyróżniającym Kaufland pośród pracodawców były działania wspierające rozwój kompetencji zawodowych oraz partnerskie relacje z pracownikami. W firmie stawia się na transparentność i kulturę feedbacku oraz inwestuje w szkolenia. Pracownicy Kaufland mogą liczyć na zniżki na studia w ramach współpracy sieci z Wyższą Szkołą Bankową oraz z SWPS, a także zniżki na kursy językowe. W przypadku wymogu znajomości języka obcego na danym stanowisku Kaufland pokrywa w całości koszty kursu. Nad należytą realizacją wszystkich postawionych celów w zakresie działań propracowniczych czuwają eksperci ds. relacji pracowniczych, którzy są niezależnym i kompetentnym partnerami służącymi radą i pomocą.

Na uznanie zasłużyły także inwestycje w nowe technologie komunikacji rekrutacyjnej. Chatbot Kala – wirtualny asystent sieci Kaufland, to odpowiedź na postępujący rozwój technologii i zmieniające się podejście Polaków do procesów rekrutacyjnych – według badań blisko 66 proc. z nich nie miałoby nic przeciwko, gdyby przy ich rekrutacji do pracy wykorzystano sztuczną inteligencję. Podczas procesu rekrutacyjnego wirtualny asystent zadaje pytania ułatwiające wypełnienie zgłoszenia, a na koniec wyświetla zainteresowanemu pracą w sieci zebrane dane do akceptacji. Kala potrafi wypowiedzieć się na temat wielu zagadnień dotyczących przedsiębiorstwa m.in. historii sieci Kaufland, struktury firmy, liczby pracowników, oferowanych benefitów, praktyk studenckich czy zakresu obowiązków na danych stanowiskach. Wystarczy tylko zadać wirtualnemu doradcy odpowiednie pytanie. Chatbot został tak zaprogramowany, aby każdy mógł wyszukać informacje w przyjazny i intuicyjny sposób.

Friendly Workplace to nie jedyna nagroda obszaru human resources, którą w tym roku zdobył Kaufland. Sieć po raz kolejny została uznana przez Top Employers Institute za najlepszego pracodawcę w Polsce i Europie. Kluczowymi aspektami, na które zwraca uwagę organizacja przyznająca certyfikat, są: strategia personalna, zarządzanie zasobami ludzkimi, a także wysoki standard praktyk HR. Kaufland Polska przeszedł rygorystyczną weryfikację i po raz siódmy z rzędu otrzymał tytuł najlepszego pracodawcy w Polsce i po raz piąty – tytuł najlepszego pracodawcy w Europie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl