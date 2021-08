Kaufland sięga po fotowoltaikę

Wrocławski sklep Kaufland przy ulicy Długosza jest pierwszym punktem należącym do sieci, który został wyposażony w panele fotowoltaiczne.

Montaż instalacji na dachu marketu został już ukończony, a urządzenia zostaną uruchomione jeszcze w sierpniu.

Według wstępnych szacunków rozwiązanie wykorzystujące OZE zaspokoi kilkanaście procent rocznego zapotrzebowania marketu na energię elektryczną.

Market we Wrocławiu jest pierwszym punktem na mapie sklepów Kaufland, który wyposażono w panele wykorzystujące odnawialne źródło energii.

Dzięki specjalnej technologii fotoogniwa są odporne nie tylko na utratę mocy, ale również na mikropęknięcia oraz gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak gradobicie. Po uruchomieniu instalacja o mocy ponad 167 kWp będzie w stanie pokryć do 14 procent rocznego zapotrzebowania marketu na energię elektryczną. Co ciekawe, w przyszłości sami klienci sklepu będą mogli na bieżąco śledzić, ile prądu udaje się zaoszczędzić dzięki zastosowaniu fotoogniw. Umożliwi to specjalna aplikacja, która na multimedialnych ekranach digital signage umieszczonych w sklepie będzie informować o pracy urządzeń znajdujących się na dachu. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem tego rozwiązania.

W budynkach należących do naszej sieci od lat stawiamy na rozwiązania przyjazne nie tylko klientom, ale także środowisku. Oprócz technologii już funkcjonujących w naszych sklepach nieustannie poszukujemy innowacji, które pozwalają ograniczyć zużycie energii oraz emisję gazów cieplarnianych. Przykładem tego są właśnie panele fotowoltaiczne nazywane czystą energią. Czystą, ponieważ nie emitują żadnych szkodliwych substancji i bazują w 100% na zasobach naturalnych. Wierzymy, że jest to rozwiązanie z dużym potencjałem do rozwoju, dlatego będziemy rozważać wprowadzenie fotowoltaiki w kolejnych naszych lokalizacjach − mówi Ewelina Jarosińska, członek zarządu w firmie Kaufland Polska.

Nie tylko fotoogniwa

Sieć Kaufland od lat wdraża innowacyjne rozwiązania służące ochronie środowiska oraz redukcji zużycia energii. W 2018 r. detalista wdrożył system zarządzania energią wg normy ISO 50001. Opracowano również wewnętrzny system optymalizacji zużycia energii, który skupia się na jej świadomym i zrównoważonym użytkowaniu przez pracowników placówek. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu można nadzorować zużycie energii we wszystkich sklepach, centrach dystrybucji oraz budynkach administracji należących do sieci.