Wzrasta zainteresowanie inwestorów retail parkami i lokalizacjami w małych miejscowościach.

Pandemia uwidoczniła czynnik wpływający na decyzje konsumentów, jakim jest wygoda. Drugim decyzyjnym aspektem jest cena.

Inflacja w branży spożywczej jest wyższa niż inflacja konsumencka, o której najczęściej słyszymy.

Udział sprzedaży online w sektorze spożywczym – w przeciwieństwie do innych segmentów rynku – utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi ok. 3%

Kaufland inwestuje w "cyfryzację ścieżki zakupowej", która zaczyna się od market place'u, a kończy na nowoczesnych rozwiązaniach w sklepach stacjonarnych.

O kondycji rynku handlu spożywczego w Polsce w dobie powszechnej digitalizacji i e-commerce z perspektywy marki silnie inwestującej w działalność brick & mortar opowiadał Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management, Kaufland Polska Markety.

Kondycja rynku retail w Polsce. Zyskują retail parki i małe miejscowości

Rozmowę Ryszard Wysokiński zaczął od podsumowania kondycji polskiego rynku nieruchomości retail, przyznając otwarcie, że spowolnienie w segmencie jest widoczne.

- Jeżeli chodzi o inwestycje w segmencie retail, to Polska jest niezmiennie bardzo dużym i atrakcyjnym rynkiem. Jest jednocześnie rynkiem dojrzałym i nasyconym w wielu aspektach. Niemiej jednak jeśli chodzi o obrót, o inwestycje w segmencie retail, to pierwsze półrocze 2023 roku przyniosło rok do roku spadek w wysokości 70% – mówił ekspert.

Wysokiński zwracał również uwagę na większą ostrożność inwestorów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych i wynikającą z tego silniejszą ekspansję marek z Europy Środkowo-Wschodniej na polskim rynku.

Ciekawym zjawiskiem, o którym mówił przedstawiciel Kaufland jest rozwój sektora retail parków i zainteresowanie inwestorów mniejszymi miejscowościami.

Jeżeli spojrzymy na popyt, to Polska jest stale atrakcyjna, przybywają nowe powierzchnie handlowe. Kolejne 300 tys. mkw. GLA zostanie zapewne oddane w tym roku. Co jest ciekawe, przesuwają się akcenty. Nie są budowane duże centra handlowe, raczej większość tej nowej oferty koncentruje się na parkach handlowych i – co również jest interesujące – na miejscowościach mniejszych, poniżej 100 tys. mieszkańców – wyjaśniał.

Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management, Kaufland Polska Markety.

Cena to dużo, ale nie wszystko

Ryszard Wysokiński komentował dane o wyższych obrotach w centrach handlowych, odnosząc je do kondycji sektora spożywczego. Podkreślał, że "spożywka" rządzi się swoimi prawami, a inflacja w tym sektorze jest znacznie wyższa niż inflacja konsumencka, o której rozmawia się na co dzień.

Jeżeli mamy rozmawiać "szczerze do bólu" to inflacja, szczególnie w sektorze spożywczym, była znacznie wyższa niż ta normalna konsumencka inflacja CPI, o której zawsze słyszymy. Nawet jeżeli obroty rok do roku rosną, osiągając wartości dwucyfrowe z dwójką z przodu, to na przykład w branży spożywczej wciąż może to być poniżej inflacji – zauważał.

Rozmówcy poruszyli również kwestie zmian w zachowaniach i wyborach konsumentów. A na zachowania współczesnego klienta sklepów z sektora spożywczego wpływa wiele czynników. Nie bez znaczenia jest oczywiście presja inflacyjna.

– Dzisiaj klient patrzy, zastanawia się, pyta o cenę trzy razy. Nie będę odkrywał niczego nowego mówiąc, że szuka promocji, szuka oferty, najkorzystniejszego rozwiązania – mówił Ryszard Wysokiński, zaznaczając jednak: – Na szczęście jako ludzie nie jesteśmy tak jednowymiarowi, żeby kierować się tylko i wyłącznie jedną przesłanką, nie jest tak, że o wszystkim decyduje tylko i wyłącznie cena.

Mniej więcej od czasów covidu uwidocznił się w znacznej mierze kolejny ważny czynnik decyzyjny, mianowicie wygoda. I tę wygodę oczywiście każdy inaczej rozumie. Ze względu na wygodę przechodzimy czasami do kanału online i każemy sobie dostarczyć na trzecie piętro zgrzewki wody. Ale wygoda to także bliskość, która jest obecnie bardzo zauważalnym trendem. W ten trend wpisują się powstające parki handlowe, które literalnie przychodzą do klienta, do jego 10-tysięcznej miejscowości– mówił Wysokiński.

E-commerce omija spożywkę?

Ryszard Wysokiński zwracał uwagę na ciekawe zjawisko. Okazuje się, że udział sprzedaży online w sektorze spożywczym – w przeciwieństwie do innych segmentów rynku – utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi ok. 3%. Wskaźnik ten utrzymywał się na podobnym poziomie także podczas pandemii, nie notując jednocześnie dużego spadku, jak miało to miejsce w innych gałęziach e-commerce po pandemii.

Cały udział online’u w handlu waha się między 8 a 11-12%. Dzisiaj plasuje się pewnie w tych dolnych okolicach. Podczas pandemii rzeczywiście trochę wzrósł, jednak jeżeli chodzi o branżę spożywczą – co może być dla niektórych osób zaskoczeniem – ten udział procentowy jest stały, niezmienny i wynosi w okolicach 3%. Jeżeli chodzi o covid to nie było tutaj żadnych dramatycznych wzrostów sprzedaży online i późniejszych spadków, tak jak to miało miejsce w przypadku innych segmentów rynku – zauważał.

Cyfryzacja sklepów stacjonarnych

Kaufland to firma, która koncentruje się na handlu offline. To jednak nie znaczy, że w swojej działalności nie korzysta z nowych technologii. Sieć stawia na cyfryzację swoich sklepów, wprowadzając do ich przestrzeni nowoczesne rozwiązania, o których mówił Ryszard Wysokiński. Kasy samoobsługowe to obecnie must-have (niebawem 100% sklepów sieci Kaufland będzie w nie wyposażona), ale marka zdecydowała się także na inne implementacje, jak chociażby elektroniczne cenniki w segmencie owoców i warzyw. A to nie wszystko.

– My nazywamy to cyfryzacją ścieżki zakupowej. Tutaj ta cyfryzacja oczywiście rozpoczyna się już od market place'u, który Kaufland w niektórych krajach już posiada: aplikacje mobilną i programy lojalnościowe z rabatami, z kuponami, trzypakiem itd. – wyliczał Wysokiński.

Ale mamy także usługi, które są dosyć unikatowe na rynku. Są to na przykład skanery do samodzielnego skanowania każdego produktu, który kupujemy. Taki produkt wkładamy bezpośrednio do swojej siatki i przechodząc przez strefę kasy, dokonujemy już tylko jednego finalnego skanowania całości. Mało tego, w dzisiejszych czasach widzimy na bieżąco podgląd tego, ile pieniędzy wydaliśmy na chwilę obecną – opisywał.

Rozmowa z Ryszardem Wysokińskim odbyła się w ramach cyklu rozmów #Sprawdzam. Szczerze do bólu o kondycji każdego sektora rynku nieruchomości podczas Property Forum 2023. Rozmowę poprowadziła Anna Sołomiewicz, redaktor, PropertyDesign.pl i PropertyNews.pl.

