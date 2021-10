Kaufland w miejsce Tesco w krakowskiej Kapelance. Otwarcie wkrótce

Nowy Kaufland powstanie w miejsce Tesco.

Kaufland otworzy się już w grudniu 2021 r.

Nowy Kaufland w Krakowie przywita pierwszych klientów już w grudniu tego roku na powierzchni, którą do niedawna zajmował sklep sieci Tesco. Obiektem, w którym oprócz operatora spożywczego funkcjonuje pasaż handlowy z ofertą sklepów i punktów usługowych, zarządza Echo Investment.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że obiekt przy ul. Kapelanka w Krakowie cieszy się dużą sympatią wśród lokalnej społeczności. Jako nowy zarządca, chcemy w dalszym ciągu zapewniać mieszkańcom komfort robienia zakupów w ich ulubionym miejscu, stąd też decyzja o współpracy z siecią Kaufland. Podpisana umowa najmu zagwarantuje mieszkańcom wygodny dostęp do asortymentu jednej z najchętniej wybieranych marek spożywczych w Polsce – mówi Tomasz Domoń, dyrektor regionalny ds. wynajmu z Echo Investment.

Jako część Grupy Schwarz, Kaufland jest jednym z największych przedsiębiorstw na rynku europejskiego handlu detalicznego. Nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Bułgarii i Mołdawii firma stawia na najwyższą jakość, szeroki wybór produktów oraz atrakcyjne ceny. Oprócz towarów markowych oraz atrakcyjnych marek własnych Kaufland oferuje szeroki wybór produktów regionalnych. Sklep przy ul. Kapelanki będzie już szóstym obiektem tej sieci w Krakowie.

– Krakowska Kapelanka to ważna dla naszej firmy lokalizacja i kolejny krok w realizacji strategii silnej ekspansji sieci Kaufland. Na terenie całego miasta już w tym momencie z powodzeniem funkcjonuje 5 sklepów. Jesteśmy przekonani, że ten nowo otwierany także zaspokoi potrzeby zakupowe okolicznych mieszkańców, gwarantując im szeroki i zróżnicowany asortyment produktów najwyższej jakości w korzystnych cenach – mówi Ewelina Jarosińska, członek zarządu Kaufland Polska.

Echo Investment sfinalizowało zakup działki przy ul. Kapelanka w grudniu zeszłego roku i planuje stworzenie na niej przestrzeni usługowej wpisującej się w potrzeby miasta. Spółka skupia się obecnie na realizacji wielofunkcyjnych projektów zwanych „destinations”, które łączą biura, handel i restauracje oraz mieszkania. Bank ziemi w jej posiadaniu gwarantuje możliwość budowania kompleksowych, doskonale zaprojektowanych i atrakcyjnych fragmentów miast. Co więcej, Echo Investment, jako jedyny deweloper na rynku ma doświadczenie w trzech sektorach – mieszkaniowym, handlowo-usługowym oraz biurowym, które pozwala planować inwestycje w skali urbanistycznej, tak by wprowadzały funkcje, których w danej okolicy brakuje i by poprawiały jej zintegrowanie z miastem.