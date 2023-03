Sieć spożywcza Kaufland ma nowy program lojalnościowy, który od 2 marca dostępny jest dla klientów. Jedną z twarzy kampanii promującej Kaufland Card jet prezenterka telewizyjna Anna Nowak-Ibisz.

Hasło przewodnie kampanii to „Każdy z nas oszczędza z Kaufland Card”. Komunikacja nowego programu lojalnościowego odbywa się szeroko – za pośrednictwem niemal wszystkich dostępnych kanałów. Z kampanią promocyjną można spotkać się w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych, na wybranych platformach VOD oraz w aplikacji Spotify. Z kolei ogólnopolska kampania outdoorowa, oprócz klasycznych nośników takich jak billboardy oraz citylighty na przystankach komunikacji miejskiej, obejmuje również siatki wielkoformatowe oraz ekrany digital out of home. Spot promujący program lojalnościowy Kaufland Card można zobaczyć również przed seansami filmowymi w kinach sieci Helios oraz KinAds.

W ramach komunikacji digital, wykorzystywane są media własne – strona internetowa, aplikacja, a także media społecznościowe sieci. Publikowane są w nich humorystyczne klipy podkreślające benefity Kaufland Card, ale pojawią się także relacje influencerów, którzy mieli okazję jako pierwsi przetestować nowy program lojalnościowy. Swoimi wrażeniami podzieli się m.in. znana prezenterka telewizyjna Anna Nowak-Ibisz. Na Facebooku i Instagramie sieci Kaufland dla klientów przygotowano także specjalny konkurs, w którym do wygrania będą iPhony oraz vouchery na zakupy w sklepach.

Z ofertą i informacjami na temat nowego programu lojalnościowego konsumenci mogą się zapoznać również w samych marketach, gdzie poza plakatami i komunikatami w sklepowym radiu spotkamy pracowników pomagających w rejestracji. Informacje na temat programu oraz pierwsze oferty znaleźć można także w gazetkach sieci.

