Kaufland zachęca do udziału w letnich praktykach. Ile można zarobić?

80 proc. studentów w Polsce podejmowało pracę w trakcie semestru lub w czasie wolnym od zajęć i wykładów. To, co ich motywuje, to nie tylko możliwość dodatkowego zarobku, który jest istotny dla prawie połowy z nich (47 proc.), ale również poszerzenia swojego CV i zdobycia referencji (45 proc.), a także doświadczenia potrzebnego w kolejnej pracy (37 proc.). Trzy miesiące wyzwań oraz projektów połączonych z wynagrodzeniem to letnie praktyki od Kauflanda.

Rekrutacja do letniego programu praktyk potrwa do końca maja.

Do programu w centrali oraz w biurze regionalnym sieci w Warszawie zaproszeni są studenci lub absolwenci szkół wyższych. Natomiast praktyki w sprzedaży oraz w obszarze logistyki mogą odbyć wszyscy chętni, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia.

Oprócz stawiania pierwszych kroków w zawodzie, Kaufland dla praktykantów przygotował również wizytę w centrum logistycznym w Woli Krzysztoporskiej, wyzwanie Market Challenge oraz konkurs "Innowacje na wakacje".

Program letnich praktyk to coroczna inicjatywa Kaufland skierowana do młodych ludzi z całej Polski – nie tylko dla studentów i absolwentów wyższych uczelni, ale wszystkich chcących sprawdzić się w pracy w sieci handlowej. Praktyki to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia i praktycznych umiejętności w międzynarodowej firmie, które ułatwiają późniejsze odnalezienie się na rynku pracy.

Rekrutacja do trzymiesięcznego programu praktyk potrwa do końca maja. Praktyki, które rozpoczną się w lipcu, poza wykonywaniem obowiązków zawodowych dają możliwość wzięcia udziału w warsztatach. Odbycie praktyk to również szansa na stałe zatrudnienie dla wyróżniających się uczestników.

- Zainteresowanie, jakim cieszyła się poprzednia edycja letnich praktyk, pokazało, że młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi tego, jak ważne jest zdobywanie doświadczenia, rozwijanie swoich kompetencji oraz kwalifikacji. W tym roku mamy kolejną okazję, by pokazać naszym praktykantom, jakie korzyści u progu wejścia w życie zawodowe dają praktyki pod okiem doświadczonych pracowników naszej sieci. Poza zdobywaniem wiedzy i kwalifikacji praktykanci mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 3200 złotych brutto miesięcznie – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Świadomi na rynku pracy

Wiedza merytoryczna, szeroko rozumiane doświadczenie, znajomość narzędzi, systemów czy programów to główne oczekiwania, jakie stawiają przed absolwentami pracodawcy. Każda sposobność, by zdobyć dodatkowe umiejętności zawodowe i nawiązać kontakty, to inwestycja w przyszłość.

Przez trzy miesiące uczestnicy będą stawiać swoje pierwsze kroki w zawodzie przy wsparciu profesjonalistów dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem. Kaufland realizuje letnie praktyki obejmujące wszystkie obszary firmy: sprzedaż, logistykę, centralę przedsiębiorstwa oraz biuro regionalne w Warszawie. Do programu w centrali oraz w biurze regionalnym sieci w Warszawie zaproszeni są studenci lub absolwenci szkół wyższych, natomiast praktyki w sprzedaży oraz w obszarze logistyki mogą odbyć wszyscy chętni, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia.

Ponieważ celem programu jest zapoznanie młodych ludzi kompleksowo z pracą całej sieci, dlatego praktykanci z Centrum Usług Wspólnych oraz biura regionalnego będą mieli okazję do wizyty w centrum logistycznym w Woli Krzysztoporskiej. Dodatkowo - podobnie jak w roku ubiegłym – będą mogli wziąć udział również w wyzwaniu Market Challenge – grze, w której praktykanci podzieleni na zespoły będą współzawodniczyć, wykonując zadania związane z codziennym funkcjonowaniem sklepów. Konkurs „Innowacje na wakacje” to kolejna nieodłączna część programu, w którym wszyscy praktykanci są zachęcani do zgłaszania swoich pomysłów dotyczących optymalizacji pracy. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone.

Na dobrej drodze do kariery zawodowej

Praktyki to dobra okazja dla tych, którzy są na początku swojej ścieżki zawodowej. W ten sposób są w stanie poznać firmę od środka oraz uczestniczyć w jej realnym życiu. To z kolei daje możliwość weryfikacji naszych oczekiwań względem miejsca pracy, powierzanych zadań czy posiadanych kompetencji. Przekonała się o tym Maja Olszowy, uczestniczka letnich praktyk, która przed kilkoma laty postanowiła związać swoją ścieżkę zawodową właśnie z siecią Kaufland.

Praktyki letnie stanowiły idealną okazję, żeby przekonać się, jak naprawdę wygląda praca zarówno w centrali, jak i w markecie. Przychodząc na staż, moje doświadczenie zawodowe było znikome. Mentorzy, z którymi miałam okazję pracować, wykazali się cierpliwością oraz chęcią dzielenia się swoją wiedzą - mówi Maja Olszowy, absolwentka letniego programu praktyk Kaufland.

- Staż w sieci pozwolił na rozwój moich kompetencji, a także rozpoczęcie ścieżki zawodowej. Od ponad dwóch lat pracuję w sieci Kaufland jako samodzielny specjalista ds. kadr i płac. Polecam uczestnictwo w praktykach każdemu, kto jest na początku swojej drogi. Tutaj z pewnością zdobędzie niezbędne doświadczenie – dodaje.

Takim początkiem dla nieco już bardziej doświadczonych osób może być również program Absolwent – realizowany przez Kaufland projekt skierowany do absolwentów wszystkich kierunków studiów bezpośrednio po ich ukończeniu lub posiadających krótkie doświadczenie zawodowe.