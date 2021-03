Kaufland zastąpi Tesco w Poznaniu

Nowy Kaufland w Poznaniu przywita pierwszych klientów już na początku kwietnia. Zostanie otwarty w budynku, w którym do niedawna znajdował się sklep sieci Tesco, a w przyszłości będzie doskonałym uzupełnieniem oferty planowanej inwestycji, która wpisze się w okoliczną zabudowę mieszkaniową. Obiektem, w którym oprócz operatora spożywczego, funkcjonuje pasaż handlowy z ofertą sklepów i punktów usługowych, zarządza Echo Investment.

– Obiekt przy ulicy Opieńskiego działa od kilkunastu lat i jest chętnie odwiedzany przez osoby ceniące szybkie oraz kompleksowe zakupy. Jako nowemu zarządcy zależało nam na sprawnym pozyskaniu najemcy spożywczego, w taki sposób by stali klienci w niedługim czasie mogli powrócić do robienia zakupów w ulubionym miejscu. Umowa podpisana z Kauflandem gwarantuje mieszkańcom północnej części Poznania wygodny dostęp do oferty jednej z najchętniej wybieranych marek spożywczych w Polsce – mówi Tomasz Domoń, dyrektor regionalny ds. wynajmu z Echo Investment.

Jako część Grupy Schwarz, Kaufland jest jednym z największych przedsiębiorstw na rynku europejskiego handlu detalicznego. Nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Bułgarii i Mołdawii firma stawia na najwyższą jakość, szeroki wybór produktów oraz atrakcyjne ceny. Oprócz towarów markowych oraz atrakcyjnych marek własnych Kaufland oferuje szeroki wybór produktów regionalnych. Kaufland przy Opieńskiego będzie drugim sklepem tej sieci w Poznaniu. Pierwszy powstał w 1996 roku w hali przy Al. Solidarności.

– Otwarcie sklepu sieci Kaufland na poznańskim Piątkowie wpisuje się w strategię silnej ekspansji naszej firmy. Tylko w ubiegłym roku otworzyliśmy 12 nowych marketów w całej Polsce, z czego 7 z nich przejęliśmy właśnie po sieci Tesco. Tym samym Kaufland w Polsce posiada już 226 marketów, stale poszukując nowych lokalizacji, w których może się rozwijać. Sklep, który zostanie niebawem otwarty, to drugi obiekt Kaufland w Poznaniu – cieszy nas, że będziemy mogli towarzyszyć mieszkańcom stolicy Wielkopolski w ich codziennych zakupach, dostarczając szeroki i zróżnicowany asortyment produktów najwyższej jakości w korzystnych cenach – mówi Ewelina Jarosińska, członek zarządu Kaufland Polska.

Echo Investment sfinalizowało zakup działki w Poznaniu w grudniu zeszłego roku. Spółka skupia się obecnie na realizacji wielofunkcyjnych projektów zwanych „destinations”, które łączą mieszkania, biura, usługi i restauracje. Bank ziemi w jej posiadaniu gwarantuje możliwość budowania kompleksowych, doskonale zaprojektowanych i atrakcyjnych fragmentów miast. Co więcej, Echo Investment, jako jedyny deweloper na rynku ma doświadczenie w trzech sektorach – mieszkaniowym, handlowo-usługowym oraz biurowym, które pozwala planować inwestycje w skali urbanistycznej, tak by wprowadzały funkcje, których w danej okolicy brakuje i by poprawiały jej zintegrowanie z miastem.