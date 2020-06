Kawiarnia YY - autorski koncept w katowickim Spodku

– Spodek to ikona. Inspiruje, imponuje i zachwyca. Jednak jego otoczenie od strony zachodniej nie oferowało dotychczas miejsca na spędzanie czasu. Pomyślałem, że spokojna kawiarnia będzie idealnym uzupełnieniem tej przestrzeni – mówi Dominik Tokarski, autor konceptu, społecznik, właściciel kultowego katowickiego baru KATO. – Koncept i nazwa YY powstały z inspiracji architekturą Katowic, kształtami kielichów wyburzonego dworca PKP i łusek na Spodku – dodaje.

Kawiarnia YY funkcjonować będzie jako „ogródek” w podcieniach Spodka (od strony zachodniej, od Alei Korfantego), od czwartku do niedzieli, w godzinach 11.00-21.00. Oprócz kawy oferować będzie ciasta, lemoniady i piwo.

– Mamy nadzieję wspólnie spędzać letni czas przy zapachu dobrej kawy oraz z przyjemną muzyką elektroniczną w tle. Zaczynamy w czwartek, 25 czerwca br. o godz. 17.00 – zaprasza Dominik Tokarski.

Kawiarnia YY to już drugi projekt realizowany przez Dominika Tokarskiego we współpracy z zarządcą Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. W 2017 roku na tarasach Spodka działał sezonowy bar i przestrzeń działań kulturalnych pod marką KATO ZWEI.

– Szukamy wszelkich form, by przywracać życie i funkcjonowanie obiektów w bezpieczny sposób. Traktujemy kawiarnię jako dobry zwiastun. Liczymy, że w Spodku znów będą mogły się odbywać wszystkie wydarzenia tak szybko, jak to możliwe – mówi Marcin Stolarz, prezes firmy PTWP Event Center, operatora Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego. – W tych trudnych dla gastronomii i usług czasach, udaje nam się zapalić kolejną iskierkę nadziei. Prawie 50-letni Spodek nadal inspiruje. Cieszymy się, że obiekty są na co dzień dostępne dla każdego. Od początku miesiąca na tarasach Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego działa nocny market gastronomiczny Gastro Fajer. Zainaugurowaliśmy już także Letnie Kino Antyradia. Teraz startuje YY. Zapraszamy do korzystania z tych sezonowych atrakcji – dodaje.