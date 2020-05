Kawiarnie Starbucks znów otwarte

Starbucks informuje, że poza ograniczeniem liczby osób, nadal preferowaną formą płatności pozostaną transakcje zbliżeniowe, a wszystkie napoje będą wydawane w papierowych kubkach (przy honorowaniu wcześniejszych zniżek za przychodzenie z własnym kubkiem).

Przy wejściu do kawiarni dostępne będą też płyny dezynfekujące, a na podłodze umieszczone zostaną specjalne oznaczenia, pomagające zachować 2 metry wymaganej odległości między klientami.

- Cieszymy się na powrót. Tęsknimy za regularnymi spotkaniami z naszymi gośćmi, chociaż pamiętamy, że najważniejsze w tym momencie jest bezpieczeństwo. Na razie, zgodnie z rozporządzeniami i decyzjami władz, nasze kawiarnie będą działały wyłącznie w modelu na wynos, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – mówi Kasia Pijanowska, Brand Manager w Starbucks Polska.

W okresie zamknięcia kawiarni, Starbucks w wybranych lokalizacjach prowadził sprzedaż za pośrednictwem bezpiecznych okienek Take Away, w których na darmową kawę mogli liczyć pracownicy medyczni, policjanci, straż miejska, pożarna, graniczna oraz wojsko. Wraz z innymi markami firma włączyła się także w akcję #Wzywamyposiłki, w ramach której dostarczała kawę oraz przekąski z życzeniami i słowami otuchy od baristów Starbucks do pracowników szpitali w całej Polsce. W zeszłym miesiącu sieć zaangażowała się też w pomoc dla biznesu gastronomicznego, zachęcając na swoich kanałach społecznościowych gości do udziału w inicjatywie #Środynazamówienie i wspierania swoich ulubionych restauracji.

- Za nami kilka wymagających tygodni, które w wyjątkowy sposób pokazały jednak, że możemy na sobie polegać. Odbyły się dwie cudowne akcje - #Wzywamyposiłki i #Środynazamówienie, w ramach których mieliśmy okazję pomóc innym – mówi Kasia Pijanowska. – W trakcie pierwszych tygodni podjęliśmy też decyzję, aby wspierać pracowników służby zdrowia. Od marca mogą oni liczyć na darmowy napój w naszych kawiarniach – to niewielki gest wdzięczności za wszystko, co dla nas robią.