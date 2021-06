Kazar planuje spędzić resztę życia w przyszłości, którą definiuje internet

Czas pandemii pozwolił zweryfikować, które projekty handlowe lewarują swój potencjał, bo na pewno nie wszystkie galerie w równym stopniu wykorzystały czas kryzysu - uważa Paweł Dziekoński.

Galerie i centra handlowe, które przetrwają, zwiększą swój potencjał kosztem innych – uważa wiceprezes zarządu Kazar Group.

Zdaniem Pawła Dziekońskiego, skala netto transakcji w galeriach handlowych będzie już przewidywalnie mniejsza niż przed pandemią.

Branża handlowa powoli może odetchnąć z ulgą - przynajmniej na jakiś czas... Polski rząd podjął decyzję o luzowaniu obostrzeń, a galerie zostały ponownie otwarte. Czy Polacy faktycznie tłumnie wyruszyli na zakupy do centrów handlowych?

Paweł Dziekoński: To co obserwowaliśmy w maju i na początku czerwca to odreagowanie konsumentów po trwającym kilka miesięcy lockdownie. Im większy skok odwiedzin w sklepach po jego zakończeniu, tym bardziej jaskrawy wniosek co do tego, jak bardzo ludziom brakowało zakupów w galeriach handlowych. Analizując wyniki sprzedaży już w pierwszych tygodniach można powiedzieć, że udało nam się w nieznacznym stopniu odrobić straty, ale pamiętajmy jednak, że może być to efekt zakupów „odłożonych na później”. Dopiero kolejne miesiące pozwolą odpowiedzieć, czy możemy z ulgą odetchnąć i skoncentrować się na nowych projektach rozwijających marki, czy nadal z dużą ostrożnością będziemy zmuszeni planować przyszłość, bo jak wszyscy wiemy pandemia nadal trwa.

Bez handlu takim firmom jak Kazar było bardzo ciężko, dlatego cieszą nas wyniki sprzedaży z ostatnich tygodni i fakt, że klienci chętnie wrócili do zakupów stacjonarnych, mam szczerą nadzieję, że ten trend się utrzyma. Pandemia Covid19 sprowokowała globalne zmiany w światowej gospodarce, a my sami jako firma byliśmy zmuszeni przemodelować łańcuchy dostaw, mocno postawiliśmy na lokalnych dostawców by zabezpieczyć bieżące kolekcje i nie wytracić jakości, która od lat jest budowana przez Kazar i doceniana przez naszych klientów. Zweryfikowaliśmy strategię, dostosowaliśmy nasze plany do bieżącej sytuacji - przewagą firmy bez wątpienia byli i są nasi pracownicy. To dzięki zaangażowanym zespołom szybko i sprawnie wróciliśmy do handlu. Nasze salony były przygotowane na otwarcie na długo przed ogłoszeniem zniesienia obostrzeń, dzięki czemu mogliśmy uniknąć kompromisów i obsłużyć klientów w najwyższym standardzie co, jak widać zostało docenione. Jeśli nie zaskoczy nas kolejna fala zachorowań i nie pojawią się nowe przepisy utrudniające funkcjonowanie branży retail, można będzie powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze by wyjść z kryzysu. Optymistycznie patrzymy w przyszłość, ale też nauczeni doświadczeniami minionych kilku sezonów wszelkie decyzje podejmujemy z dużą dozą ostrożności i rozwagą.

