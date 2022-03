Kazar wspiera Centrum Pomocy Humanitarnej dla uchodźców w Chełmie

To już drugi obiekt w Polsce, po Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu, w którego realizację zaangażowała się firma Kazar. We współpracy z lokalnymi samorządami i polskimi firmami wspierającymi inicjatywę w ostatnich dniach udzielono pomocy 70 tysiącom uchodźców.

Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu to obiekt o powierzchni 12 tys. mkw.

Za zgodą właściciela – firmy Saller – budek został przekształcony w duży punkt recepcyjny i hub międzynarodowy, przyjmujący dary z całej Europy.

Obiekt dysponuje dziś łącznie blisko dwoma tysiącami miejsc noclegowych.

– Kryzys, jakiego jesteśmy świadkami, przejmuje nas szczególnie, gdyż siedziba naszej firmy mieści się w Przemyślu, mieście położonym zaledwie 10 kilometrów od przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Od wielu dni naszą misją jest niesienie pomocy uchodźcom. Potrzebujemy wsparcia innych firm, m.in. transportowych oraz zaangażowania wolontariuszy. Ogrom tragedii, z jaką się mierzymy, wymaga od nas wszystkich nadzwyczajnego zaangażowania – mówi Artur Kazienko, prezes firmy Kazar.

Na miejscu zorganizowano punkty wsparcia doraźnego, gdzie potrzebujący mogą skorzystać z pomocy medycznej oraz zaopatrzyć się w środki higieniczne. Istnieje także punkt dla matek z dziećmi. Przez całą dobę wydawane są także posiłki.

Centrum Pomocy Humanitarnej w Chełmie przyjmuje produkty dla uchodźców

– Robimy, co możemy, by pomagać naszym wschodnim sąsiadom, ale nieustannie prosimy o wsparcie wszystkich tych, którzy również mogą się zaangażować. Przygotowujemy grafik dla wolontariuszy, którzy przyjeżdżają z całej Polski. Spodziewamy się także chętnych do niesienia pomocy z Europy. Musimy zapewnić ciągłość obsługi strefy osobowej i zaplecza magazynowego. Konieczna jest obecność przynajmniej 150 wolontariuszy każdej doby, aby Centrum Pomocy Humanitarnej działało sprawnie. Bardzo prosimy wszystkich, którzy mogą pomóc, aby się do nas zgłaszali – dodaje Artur Kazienko.

Centrum Pomocy Humanitarnej w Chełmie już w najbliższych dniach będzie przyjmować potrzebujących – nawet 3 tysiące osób w ciągu doby. Zaangażowanie firm, osób prywatnych i zjednoczenie się w ostatnich krytycznych dniach pozwoliło utworzyć miejsca pomocy dla uchodźców uciekających przed wojną, których nie można zostawić w potrzebie.

– Prace w Centrum Pomocy Humanitarnej w Chełmie postępują bardzo szybko, co ogromnie mnie cieszy. Dokładamy wszelkich starań, by jak najszybciej stworzyć kolejne miejsce, w którym uchodźcy z Ukrainy znajdą bezpieczne schronienie. Dziś jest to nasz priorytet – mówi Karol Kazienko, dyrektor marketingu i działu kolekcji damskiej w firmie Kazar.

Przedstawiciele marki Kazar proszą o kontakt wszystkich, którzy chcą pomóc. Zapewnią nocleg wolontariuszom, którzy przyjadą i wesprą potrzebujących. Proszą także o zgłaszanie się firm transportowych (posiadających w swoich flotach autokary) oraz placówek dysponujących wolnymi miejscami dla uchodźców.