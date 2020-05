Każdy najemca musi prowadzić swoją turę negocjacji

Najemcy galerii handlowych i wynajmujący wciąż starają się wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie.

– Nastąpiła tak drastyczna zmiana warunków umowy, że powinien nastąpić reset prawny, czyli ustalenie nowych warunków i uelastycznienie ich. Każdy musi przeprowadzić swoją turę negocjacji, ponieważ wydaje się, że nie uda się znaleźć jednego systemowego rozwiązania – tłumaczy Sławomir Łoboda.

Zdaniem wiceprezesa LPP udało się to jedynie w tarczy 1.0 w postaci artykułu 15ze.

– Przepis miał podwójną funkcję. Z jednej strony zalegalizował fakt, że w przypadku, gdy się nie świadczy usług, to czynsz nie jest płacony. Zapomina się o jego roli ochronnej wobec galerii handlowych. Gdyby nie ta regulacja, to można by było sobie teoretycznie wyobrazić sytuację, w której najemcy wystąpiliby do właścicieli z roszczeniami odszkodowawczymi, mimo że zamknięcie galerii handlowych nie było winą ich właścicieli. Jednak brak tego artykułu być może uruchomiłby takie żądania – uważa Sławomir Łoboda.

Dodaje, że dzisiaj po otwarciu centrów handlowych prowadzone są indywidualne negocjacje i tak to powinno się odbywać, bo na tym polega gospodarka rynkowa.

