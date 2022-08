Kazimierz Summer Festival dla gości galerii Kazimierz

Elementem kulminacyjnym kończącym tegoroczny KSF będzie występ jednej z największych gwiazd muzycznych młodego pokolenia – Bryskiej.

W pierwszą sobotę miesiąca, zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorośli będą mogli uczestniczyć w warsztatach i pokazach street artu.

13 sierpnia na festiwalowej scenie odbędzie się koncert Sekcji Muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. To wyjątkowa formacja, która nie raz już udowodniła, że potrafi porwać do zabawy nawet tysiące widzów. Twórczość składu cechuje bezpretensjonalne połączenie humoru i dystans do otaczającej rzeczywistości w połączeniu z dźwiękami muzyki alternatywnej.

W sobotę, 20 sierpnia najmłodsi goście Galerii Kazimierz będą mogli wziąć udział w spektaklu dobrze już znanego krakowskiego Teatru Kultureska. Natomiast o godz. 17 zagrają aktorzy Teatru Cabaret ze swoim spektaklem pt. „100 lat polskiej piosenki”. Będzie to niezwykle barwna podróż przez wszystkie style w muzyce rozrywkowej na przestrzeni ostatniego stulecia. Całość dopełnią wspaniałe choreografie taneczne ze zmieniającymi się kostiumami z różnych lat.

W dniach 26-28 sierpnia Galeria Kazimierz zaprasza na letnią edycję Street Food Festivalu – imprezy, która przypadnie do gustu koneserom smaków z całego świata. Przez trzy dni będzie można skosztować menu przygotowanego przez kilkunastu kucharzy, którzy zaserwują cały przekrój potraw inspirowanych uliczną kuchnią wielu krajów i kontynentów. Jak zwykle nie zabranie mięsnych dań rodem z Meksyku, Ameryki czy Hiszpanii, a także pozycji kulinarnych przygotowanych z myślą o weganach i wegetarianach.

Tegoroczny Kazimierz Summer Festival zakończy się 3 września koncertem utalentowanej artystki młodego pokolenia – Bryskiej. Wokalistka została uznana za jeden z najbardziej obiecujących debiutów ostatnich miesięcy i szybko podbiła rodzimy rynek muzyczny. Bryska zadebiutowała w 2021 roku singlem „Naiwna” i od tego momentu regularnie wydaje kolejne cieszące się ogromną popularnością utwory. Do tej pory ma w swoim dorobku dwa krążki: winylowy minialbum „Jestem Bryska” oraz debiutancką płytę długogrającą „Moja Ciemność”.

W każdą niedzielę sierpnia o godz. 16, Galeria zaprasza na cykl koncertów pod hasłem „Otwarta Scena Galerii Kazimierz”, który jest szansą na zaprezentowanie swojej twórczości szerokiej publiczności przez lokalne zespoły oraz solistów.