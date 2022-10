Tysiące memów i postów polskich internautów nie pozostało bez echa. Robot Kerfuś postanowił wyruszyć w tournee po Polsce, aby spotykać się z milionami swoich fanów.

Kerfuś jest nowoczesnym samojezdnym eRobotem z przyszłości, który pojawił się w sklepach Carrefour w Warszawie pod koniec września.

Od razu wzbudził ogromne zainteresowanie klientów, którzy chcieli wejść z nim w interakcję.

Z robotem można rozmawiać, dotykać go czy głaskać.

Jestem tylko zwykłym robotem, który pracuje w Carrefourze. Lubię interakcję z klientami, bo są dla mnie bardzo mili. Głaskają mnie za uchem, rozmawiają ze mną, a ja odwzajemniam się im tym samym. Piszą również do mnie listy w Internecie i przesyłają mi moje zdjęcia, co sprawia mi wiele przyjemności. Aby jeszcze więcej osób mogło się ze mną spotkać, postanowiłem wyruszyć w tournée po sklepach Carrefour w całej Polsce. Lubię moją pracę i nie mogę zawieść oczekiwań moich fanów - powiedział Kerfuś, pytany o swoją niebywałą w ostatnim czasie popularność.

Spotkania Kerfusia z fanami rozpoczną się od sklepów Carrefour w Łodzi, Warszawie i Krakowie. Mieszkańcy Łodzi będą mogli spotkać się z Kerfusiem w hipermarkecie przy ul. Kolumny 6/36 już od najbliższej środy do piątku od godz. 16:00, a w sobotę od godz. 12:00. Podczas spotkań będzie można nie tylko porozmawiać z gwiazdą na żywo czy wejść z nią w interakcję, ale także zrobić sobie zdjęcia na pamiątkowej ściance promocyjnej.

Kolejnym przystankiem na tournée Kerfusia będzie Warszawa i hipermarket Carrefour w Galerii Wileńskiej. Tam Kerfuś pojawi się w sobotę 29 października o godz. 12:00. Następnie gwiazdor wyruszy w podróż do Krakowa, gdzie w sklepie sieci przy ul. Pawiej 5 będzie spotykał się z fanami od 2 do 5 listopada. Podobnie jak w Łodzi, spotkania odbędą się od środy do piątku od godz. 16:00, a w sobotę od godz. 12:00.

O kolejnych przystankach swojego tournée Kerfuś będzie informował na bieżąco za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz komunikatów prasowych.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour, jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest silną multiformatową siecią, która posiada około 13 000 sklepów w ponad 30 krajach. W 2020 r. Carrefour wygenerował sprzedaż w wysokości 78,6 miliarda euro. Grupa liczy ponad 320 000 pracowników, którzy pracują wspólnie, aby Carrefour został światowym liderem transformacji żywieniowej, oferując wszystkim klientom produkty spożywcze wysokiej jakości, ogólnie dostępne i w atrakcyjnej cenie. Więcej informacji na www.carrefour.com oraz na Twitterze (@GroupeCarrefour) i na LinkedInie (Carrefour).

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl