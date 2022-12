Carrefour Polska i Velvet Spoon wesprą bezdomne zwierzęta. Natomiast Kerfuś został ambasadorem filmu „Kociarze”.

Dystrybutor filmowy Velvet Spoon oraz Carrefour Polska łączą siły, aby wspólnie pomóc czworonogom.

Z okazji wprowadzenia na ekrany polskich kin filmu „Kociarze” – historii dziewięciu mężczyzn, których życie zmieniły koty, zorganizowana zostanie zbiórka na rzecz fundacji pomagających zwierzętom.

Jej ambasadorem został najpopularniejszy obecnie kot w Polsce – Kerfuś, czyli robot o sympatycznym kocim pyszczku, który niedawno został gwiazdą polskiego Internetu.

Zbiórka jedzenia dla zwierząt odbywa się w ośmiu sklepach Carrefour: w Warszawie (C.H. Arkadia), Puławach, Wrocławiu Borku, Ostrowcu Świętokrzyskim, Toruniu, Inowrocławiu, Gdańsku Morenie oraz Wołominie i potrwa do wtorku 20 grudnia. Wszędzie tam znajdują się specjalnie kosze oznaczone plakatami i ulotkami filmu „Kociarze”. Zbiórkę w tych sklepach wspiera wyjątkowy gość - Kerfuś, czyli robot o kocim pyszczku, który niedawno stał się hitem polskiego Internetu.

Kerfusia nikomu nie trzeba przedstawiać, a zwłaszcza kociarzom. To obecnie najpopularniejszy kot w Polsce. Postanowiliśmy więc wykorzystać tę sławę w dobrej sprawie i wesprzeć tę inicjatywę. Zima nie jest łatwym czasem dla bezpańskich kotów, dlatego chcemy pomóc im w tym trudnym momencie. Zachęcamy wielbicieli Kerfusia i naszych klientów do dzielenia się wsparciem i przynoszenia karmy do sklepów biorących w akcji – mówi Sylwester Mroczek, manager działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska.

Bardzo cieszymy się z takiego ambasadora. Wiemy, że nasi widzowie także uwielbiają Kerfusia, więc to, że został ambasadorem akcji sprawi, że jeszcze więcej kotków otrzyma zapas jedzenia – mówi Grzegorz Fortuna z Velvet Spoon.

Z okazji premiery dystrybutor „Kociarzy”, firma Velvet Spoon wspiera również cztery fundacje Fundację Animalia, Ja paczę sercem, Fundację NaszeZoo.pl oraz Fundację Głosem Zwierząt. Dla każdej organizacji wygenerowany został specjalny link afiliacyjny i przez niego można kupić bilet do wybranego kina, w którym grany jest film, jednocześnie przekazując wsparcie dla kocich podopiecznych - każdy kupiony bilet do kina to 1 zł na posiłek dla kota.

