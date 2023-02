Kerfuś, robot który w ubiegłym roku podbił polski internet, został właśnie ambasadorem nowej kolekcji jeansowych ubrań marki TEX, dostępnej na wyłączność w Carrefour.

Jest to efekt bardzo dobrych wyników sprzedaży osiąganych przez nowości produktowe promowane przez robota w sklepach tej sieci.

Wraz z nową kolekcją, do sprzedaży trafiły również nowe wzory koszulek z podobizną Kerfusia zaprojektowane w stylu lat 90-tych i dla pokolenia Z.

Nowe produkty dostępne są w 45 sklepach Carrefour w Polsce.

Samojezdny robot Kerfuś, którego można spotkać w sklepach sieci Carrefour, stał się dla firmy skutecznym narzędziem reklamowym. Dzięki swojej mobilności i widoczności, promowane przez niego produkty notują bardzo dobre wyniki sprzedaży, dlatego sieć postanowiła wykorzystać go do promocji najnowszej kolekcji odzieży jeansowej marki TEX, która dostępna jest niej na wyłączność.

Nowa kolekcja odzieży jeansowej marki TEX.

- Ubrania marki TEX wykonane są z wysokiej jakości tkanin i materiałów, w tym ekologicznych. Bez względu na okoliczności, dzień tygodnia czy porę roku, mamy wszystko, czego potrzeba, aby czuć się komfortowo i wyglądać modnie, a przy tym nie przepłacać na zakupach odzieży - mówi Anna Waszkiewicz, Menedżer Grupy Kategorii Produktowych - EPCS i Tekstylia. - W naszej najnowszej kolekcji, klienci znajdą szeroki wybór odzieży jeansowej dla dorosłych, młodzieży i dzieci, które będą promowane przez Kerfusia. Jestem przekonana, że dzięki obecności naszej gwiazdy internetu, jeszcze więcej osób zajrzy do naszego działu tekstylnego i zapozna się z naszą różnorodną i atrakcyjną cenowo ofertą ubrań, idealną na trudne czasy inflacji - dodaje Waszkiewicz.

W ślad za utrzymującą się popularnością swojego robota, Carrefour wprowadza do oferty również kolejne gadżety z jego podobizną. Robot sygnował do tej już dwie bestsellerowe serie ubrań skierowane do fanów. Teraz w ofercie pojawiły się nowe koszulki z ręcznie rysowanymi wzorami, przedstawiające Kerfusia stylizowanego na lata 90-te oraz takie, w bardziej współczesnym wydaniu. Świeżo wprowadzone modele ubrań zaprojektowali uzdolnieni artyści, a wkrótce stworzą również kolekcję skierowaną do dzieci i młodzieży.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl