Dwukondygnacyjna restauracja KFC powstanie na terenie Galerii Różanej w Kutnie, zarządzanej przez Master Management Group. Otwarcie obiektu typu Drive Thru zaplanowano w 2023 r.

Restauracja KFC będzie dwukondygnacyjnym obiektem Drive Thru, co pozwoli klientom na złożenie zamówienia bez konieczności wychodzenia z samochodu.

Goście, którzy zechcą skorzystać z oferty na miejscu, będą mieli do dyspozycji 90 miejsc wewnątrz restauracji, a także patio, które pomieści blisko 50 osób.

Lokal liczył będzie 300 mkw. Powstanie przy głównym wejściu do centrum.

Galeria Różana w Kutnie to najpopularniejsza strefa zakupowa w regionie. Obiekt, łączący tradycyjne centrum i park handlowy, prezentuje szeroką ofertę marek modowych, uzupełnioną popularnym marketem spożywczym, obok marketu budowlanego Leroy Merlin i restauracji Mc Donald’s.

KFC wybuduje Master Management Group

- Restauracja KFC istotnie rozszerzy ofertę gastronomiczną Galerii Różanej, zwiększając atrakcyjność zakupową i pozytywne doświadczenia klientów, zarówno podczas rodzinnych spotkań jak i podróży biznesowych. Naszym celem jest efektywne wykorzystanie przestrzeni całej strefy zakupowej, tak by wizyta w Galerii Różanej zaspokajała kompleksowo potrzeby różnych grup klientów – mówi Anna Polak, Head of Leasing MMG.

- Galeria Różana to miejsce bardzo dobrze identyfikowane przez klientów, z dynamicznie rosnącą grupą odwiedzających, których przyciąga atrakcyjna oferta marek, niejednokrotnie debiutujących w tym miejscu w skali regionu. Jestem przekonana, że restauracja KFC będzie doskonałym uzupełnieniem oferty Galerii Różanej. Chcemy tworzyć miejsca, które z sukcesem realizują zakładane cele operacyjne, zarówno dla naszego partnera biznesowego, najemców, jak i zarządzającego obiektem – mówi Anita Petrus, Senior Leasing Manager MMG.

KFC w towarzystwie Mc Donald’s

Restauracja KFC będzie stanowić podstawę oferty gastronomicznej Galerii Różanej, doskonale uzupełniając działające już lokale, takie jak American Hot-Dog, lokalna lodziarnia Sopelek czy restauracja Mc Donald’s w pobliżu centrum.

- Lokalizacja przy Galerii Różanej to atrakcyjne zakupowo miejsce, nie tylko dla mieszkańców Kutna, ale i całego powiatu. Poza sklepami na terenie galerii i retail parku, w pobliżu znajdują się również chętnie uczęszczane miejsca przez lokalną społeczność, takie jak basen czy stadion. Dogodna lokalizacja restauracji z pewnością ucieszy wszystkich fanów marki KFC z Kutna i okolic, którzy będą mogli skosztować słynnego kurczaka w chrupiącej panierce w przerwie między zakupami, czy podczas spotkań w gronie rodziny lub znajomych – podaje biuro prasowe spółki AmRest, zarządzającej m.in. restauracjami KFC.

Galeria Różana jest wynajęta w całości

Na 16 100 mkw. gromadzi ofertę popularnych marek wielu segmentów – od szerokiej oferty modowej, przez obuwie, akcesoria i biżuterię, po kosmetyki, artykuły dla domu i punkty usługowe. W ostatnich dniach w centrum otwarto pierwszą w regionie perfumerię Douglas, wcześniej sklep popularnej marki Half Price. Planowana jest także modernizacja salonów znanej grupy odzieżowej, obecnej już w obiekcie.

- Galeria Różna cieszy się niesłabnącą popularnością wśród klientów. W ostatnich 12 miesiącach (listopad 2021 - październik 2022), centrum odwiedziło prawie 2,5 mln klientów. Ta liczba nabiera szczególnego wymiaru, mając na uwadze, że miasto Kutno zamieszkuje 45 tysięcy osób, a powiat kutnowski blisko 100 tysięcy mieszkańców – mówi Remigiusz Królikowski, Advisor to the Board w Master Management Group.

