Kiedy czujemy się bezpiecznie w centach handlowych? Najważniejsze czynniki

Z raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że bezpieczeństwo sanitarne to nadal kluczowy aspekt dla komfortu klientów w przestrzeniach handlowych. Jakie czynniki powodują, że czujemy się bezpiecznie w obiektach handlowych?

Częste czyszczenie powierzchni wspólnych oraz dostępność płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu do każdego sklepu i na terenie powierzchni wspólnych powodują, że klienci czują się bezpiecznie.

13 proc. ankietowanych nie czuje się bezpiecznie w centrach handlowych, mimo wdrożonych środków bezpieczeństwa.

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield pokazują, że do najważniejszych dla konsumentów elementów w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego należą: częste czyszczenie powierzchni wspólnych (55 proc. odpowiedzi), dostępność płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu do każdego sklepu i na terenie powierzchni wspólnych (52 proc. odpowiedzi) oraz możliwość otrzymania maseczki, kiedy jej zapomnimy (51 proc. odpowiedzi).

Co powoduje, że klienci czują się bezpiecznie w centrum handlowym? Badanie konsumenckie zostało przeprowadzone na zlecenie Cushman & Wakefield przez Inquiry na reprezentatywnej próbie (N=1003) metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) w czerwcu 2021 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Bardzo ważne dla konsumentów jest również prawidłowe noszenie maseczek przez innych klientów, a także pracowników sklepów i ochronę (odpowiednio 48 proc. i 43 proc. odpowiedzi).

Jedynie 13 proc. ankietowanych, niezależnie od liczby środków bezpieczeństwa sanitarnego wdrożonych przez centra handlowe, nie czuje się w nich bezpiecznie.