Do tej pory każdy miał swoją definicję ekologicznej produkcji. Branżą odzieżową rządziła wolna amerykanka jeśli chodzi o zielone regulacje – przyznała podczas debaty Precop27 „ESG – czas dla odpowiedzialnych” Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP.

Na szczęście w marcu tego roku Unia Europejska ogłosiła strategię na rzecz zrównoważonych tekstyliów. To pierwszy drogowskaz dla branży modowej, pokazujący ścieżkę jej rozwoju.

- Dla nas to bardzo ważne, ponieważ LPP ma mocno rozdrobniony łańcuch dostaw – tłumaczy Ewa Janczukowicz-Cichosz.

Ambitne cele klimatyczne LPP

LPP wyznaczyła sobie ambitne cele klimatyczne z zamiarem ich realizacji do 2025 r. Strategia firmy obejmuje zarówno produkt, jak i produkcję.

- Mocno rozwijamy linię Eco Aware, czyli ubrań wykonanych z bardziej zrównoważonych materiałów, takich jak: bawełna organiczna, włókna celulozowe, ale też resztki poprodukcyjne, czy poliester pochodzący z butelek PET – wylicza Ewa Janczukowicz-Cichosz.

Drugim filarem linii Eco Aware są kwestie związane z produkcją w całym łańcuchu dostaw.

- Poszerzamy partnerstwa z dostawcami, którzy starają się wdrażać w swoich fabrykach rozwiązania proekologiczne, m.in. zużywające mniej zasobów naturalnych – głownie energii i wody. Niektórzy już produkują naszą odzież w obiegu zamkniętym wody, wykorzystując panele fotowoltaiczne – opisuje Ewa Janczukowicz-Cichosz.

Im więcej osób w firmie jest zaangażowanych w pozytywną zmianę, tym łatwiej będzie ją przeprowadzić – uważa Ewa Janczukowicz-Cichosz.

W 2021 roku już 30 proc. fabryk szyjących dla LPP w południowej Azji zostało objętych projektem Eco Aware Production. Do 2023 roku program obejmie m.in. 100 proc. fabryk jeansów.

- Docelowo chcielibyśmy, aby zrównoważone materiały i produkcja w linii Eco Aware stała się naszym standardem – zapewnia Ewa Janczukowicz-Cichosz.

Ekologiczne opakowania LPP

W strategii zrównoważonego rozwoju „For People for Our Planet” firma zapisała, że do 2025 roku wszystkie plastikowe opakowania będą w 100 proc. nadawać się do ponownego użycia, podlegać recyklingowi lub kompostowaniu. Dotyczy to opakowań stosowanych w sprzedaży stacjonarnej, jak i internetowej oraz operacjach logistycznych, w tym przesyłek produktów od dostawców.

- Rezygnujemy z plastiku na rzecz certyfikowanych kartonów pochodzących z recyklingu – informuje ekspertka.

Firma wyeliminowała jednorazowe opakowania plastikowe do wysyłki zamówień online marek: Mohito i Reserved, a dla zamówień: House, Cropp i Sinsay stosuje wyłącznie folię z recyklingu. W przesyłkach Reserved i Mohito oraz w dużych zamówieniach pozostałych marek używa się tylko kartonów z makulatury.

Całkowicie zrezygnowano z plastikowych wypełniaczy – folię bąbelkową zastąpił karbowany papier pochodzący z recyklingu, a poduszki powietrzne - papierowe harmonijki również z recyklingu.

Ekologiczne sklepy LPP

LPP wdraża też program Eco Aware Stores, którym do 2025 roku ma być objętych 100 proc. sklepów stacjonarnych. Oznacza to przede wszystkim znaczące zmniejszenie zużycia energii, co wprost przełoży się na redukcję emisji.

- Wdrażamy narzędzia telemetrii pozwalające na monitoring zużycia energii, co służy ustaleniu dalszych kroków w kierunku większej efektywności energetycznej – tłumaczy Ewa Janczukowicz-Cichosz.

Dodaje, że bardzo dużo pozytywnych doświadczeń przyniosło spółce liczenie gazów cieplarnianych.

- Robimy to od 2017 r. W zeszłym roku policzyliśmy je pierwszy raz samodzielnie. Zrobiliśmy to bardzo dokładnie z naszymi wewnętrznymi partnerami biznesowymi. Dzięki temu, że zaczęliśmy zbierać te dane, tłumacząc po co to robimy, usłyszeliśmy wiele ciekawych propozycji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Bardzo nas to cieszy, ponieważ im więcej osób jest zaangażowanych w pozytywną zmianę, tym łatwiej będzie nam ją przeprowadzić – uważa Ewa Janczukowicz-Cichosz.

